Сегодня оглашают незаконный приговор Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу 6 14.12.2021, 9:41

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Судилище над лидерами белорусской оппозиции проходит в закрытом режиме.

В следственном изоляторе Гомеля 14 декабря огласят приговор по "делу Тихановского". Суд начался 24 июня, заседания проходили в СИЗО в закрытом режиме. Его фигуранты с момента задержания уже провели за решеткой более полутора лет.

Всех их – блогера Сергея Тихановского, политика Николая Статкевича, медиаконсультанта Радио Свобода Игоря Лосика, минского блогера Владимира Цыгановича, оператора ютуб-канала "Страна для жизни" Артема Сакова и модератора соцсетей "Страна для жизни" Дмитрия Попова – обвиняют по нескольким статьям. Им грозит до 12 и до 15 лет лишения свободы.

Что известно о судебном процессе

Подробности судебного процесса и окончательное обвинение до сих пор неизвестны ни родным фигурантов, ни правозащитникам, так как адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Неизвестна также третья статья, которую вменяют Игорю Лосику.

Родные и близкие не могли присутствовать на судебных заседаниях, доступ к освещению процесса не получило ни одно негосударственное СМИ.

Николай Статкевич отказался от участия в судебных заседаниях, так как считает дело полностью сфабрикованным, рассказывала его супруга Марина Адамович. Заявление об этом Статкевич направил еще до начала суда.

В сентябре в процессе сменили судью. Вместо Николая Бакунова, который вел ранее политические дела, но, как заметила белорусская служба Радио Свобода, максимальное наказание не присуждал, дело продолжил вести Николай Доля. Чем была вызвана смена судьи – неизвестно.

В октябре адвоката Наталью Мацкевич, защищавшую Сергея Тихановского, исключили из коллегии адвокатов. Тихановский передал свое возмущение: "Это лишает меня защиты. Ведь кроме этого еще и суд закрытый, и я не могу ни пригласить свидетелей, ни доказательства приобщить к делу. Я в шоке от такой несправедливости!"

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям рассмотрела жалобу Сергея Тихановского на незаконный арест и условия содержания и пришла к выводу, что белорусские власти нарушили положения Международного пакта о гражданских и политических правах, участницей которого является Беларусь. Сергея Тихановского необходимо немедленно освободить и выплатить ему компенсацию за нарушение его прав, а также провести расследование обстоятельств, сопутствующих произвольному лишению свободы Тихановского, – такие требования выдвинула к властям Беларуси рабочая группа ООН.

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