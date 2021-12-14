«23 года по этой границе езжу, и здесь никогда порядка не было» 1 14.12.2021, 9:52

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Репортаж из очереди дальнобойщиков.

Еще полгода-год назад новости об очередях фур на границах воспринимались буднично, мол, постоят и поедут дальше. Однако после кризиса с мигрантами и закрытия польского пункта пропуска "Кузница" в ноябре ситуация заметно усугубилась, а длина очередей начала исчисляться не в фурах, а в километрах. "Автобизнес" съездил в Брест в выходные, чтобы своими глазами оценить положение дел.

"Режим труда и отдыха мы обязаны соблюдать"

В "Брузгах-Кузнице" границу не пройдешь, вот и разъезжаются дальнобойщики по ближайшим пунктам пропуска. Цифры на минувшей неделе ошеломляли – цепи фур растягивались аж на 25 километров! Что в "Берестовице", что в "Козловичах" на выезд из страны каждый день стояло больше 500 грузовиков. Причем в последнем из упомянутых пунктов пропуска все совсем грустно – очереди достигали 900 фур. В общем, едем и смотрим.

"Казловічы – 20", – встречает нас знак, но фур пока нет, так что "самый треш" с очередями по 25 км мы не увидим. В день съемки, минувшую субботу, по данным ГПК, очереди на выезд ожидало примерно 700 грузовиков. По нашим замерам хвост очереди возник примерно за 15 километров до пункта пропуска под Брестом. Тоже немало!

Первая полоса густо заставлена фурами. Изредка из кабины какого-нибудь тягача выбираются водители, выходят на середину дороги, задумчиво смотрят в сторону границы – явно прикидывают, сколько еще придется потратить времени.

Первая заправка на пути – и там все забито фурами настолько, что со стороны трассы АЗС "Белоруснефть" даже не видно. Мест для стоянки явно не хватает, поэтому грузовики "вываливаются" на дорогу. Субъективно очередь начинает уплотняться примерно возле агрогородка Черни.

Мы же доезжаем до крупного перекрестка возле "Татнефти" – последней заправки перед пунктом пропуска, до него плюс-минус 4,5 км. Движение грузовиков на ней нескончаемо, и такое ощущение, что заправляются только они. Легковушек – раз-два и обчелся.

Переходим дорогу и идем говорить с дальнобойщиками, стоящими в сторону Польши. Ситуация здесь такая, что фуры местами стоят в два ряда. Нечасто водители собираются по два-три человека – как минимум просто поговорить и обсудить происходящее.

С журналистами готовы общаться далеко не все: кто-то просто устал и нет желания, кому-то говорить без разрешения запрещает работодатель. Но в частных разговорах парни признаются: в среднем "Козловичи" с учетом "колейки" можно преодолеть за четыре дня. "В основном без очереди лезут брестские", – жалуется первая компания, которая встретилась нам на дороге, и, как будто специально, в этот самый момент мимо колонны в буквальном смысле пролетает фура на брестских "номерах". Ловим себя на мысли, что с такой скоростью здесь даже легковушки не ездят!

Проходим вдоль цепи грузовиков и находим Дениса из Минска. Он в очереди "всего" чуть больше суток, настрой у него философский:

"Если честно, очередь не очень движется. Все просто объезжают. Едут левым "пассом", а там где-то (ближе к пункту пропуска. – Прим. редакции) вклиниваются. Пока стою здесь, ну а как иначе? Зачем соваться? Раньше, позже – все равно проедем".

Буквально в паре машин от него в кабине тягача с российскими "номерами" сидит Вячеслав. Опытный дальнобойщик говорит, что мимо очереди едут не только на брестских фурах.

– Никакого порядка тут нет. 23 года по этой границе езжу, и здесь никогда порядка не было и до сих пор нет, – эмоционально отмечает водитель. – В других пунктах пропуска более-менее, а тут такое ощущение, что никто не хочет заморачиваться.

– Может, тогда было бы лучше покрутиться, но поехать в другой пункт пропуска?

– Так а там тоже очереди по 17 километров, например, в тех же "Бобровниках"! "Кузница" сейчас закрыта, но очереди собираются не только из-за нее.

Сегодня суббота, а завтра очередь будет еще больше. Ждем под 25 километров, ведь по воскресеньям всегда больше наплыв машин. Кстати, с той стороны (польской. – Прим. редакции) тоже не сладко, тоже в очереди стоят. Но там польские полицейские регулируют ситуацию, особенно ночью.

У нас могут только приехать и оштрафовать. Нам приходится останавливаться здесь, пускай и не очень "хорошо". Время закончилось (по тахографу. – Прим. редакции), мы ехать не можем. Режим труда и отдыха мы обязаны соблюдать, иначе штрафы огромные и в Беларуси, и за границей. А тут некуда деться, приходится занимать полполосы грузовиком – все, могут приехать и наказать за это. Две недели назад коллега переехал мост и чуть-чуть перегородил съезд. Приехали, оштрафовали. Как-то не для водителей стараются...

К слову, пока мы находились возле ПП "Козловичи", в сторону пункта вдоль грузовиков медленно проехала машина ГАИ. Однако за водителей инспекторы "взялись" только на последнем кольце перед границей – видимо, уставший от очередей дальнобойщик, подгоняемый работодателем, решил поехать по кругу "против шерсти", лишь бы успеть занять более выгодное место. Синий маячок – и инспектор идет на разговор с водителем.

Мы же продолжаем общаться с Вячеславом:

– Давно стоите?

– Два дня. Между ребятами по рации эту ситуацию обсуждаем. Что говорят? Бардак! Ну кому это понравится? За три дня я бы уже в Германии был. Помогают ноутбук, телефон, планшет – есть чем себя занять и что почитать.

– А как начальство реагирует, что фура застряла тут?

– Им надо быстрее, и все. Водители всегда оказываются крайними, какая бы проблема ни возникла. Больше всего страдает водитель, остальных цепляет поверхностно.

"Что наши таможенники, что с той стороны – одинаковы"

В общем, в "колейке" водители застревают надолго. Хоть какое-то облегчение – две заправки, так что минимальный перекус на них найти можно. К тому же к фурам регулярно подъезжают легковые машины – вероятно, не просто поговорить.

Другое дело, что житейские мелочи здесь на уровне поселка мигрантов, если не хуже: шаурмой водителей не кормят, бани тоже не видно. Биотуалетов мы насчитали только четыре штуки, все они еще до агрогородка Черни. Судя по разрисованным панелям, поставили их давным-давно, еще до ухудшения ситуации. Так что, как говорится, выход народный – "в кустики" или прямо на обочину, все равно за полуприцепом никто не увидит. С мусорными баками совсем беда – их попросту нет, так что на обочине валяются пивные банки и прочие фантики с обертками. К слову, и сама обочина местами превращается в раскисшее месиво, особенно в оттепель.

По ту сторону границы тоже стоят фуры. С одним из водителей мы успели перекинуться парой реплик, пока он заезжал на заправку. На лице – смесь эмоций от "наконец-то проехал" до "сколько же времени я потерял":

– Въехал из Польши. Только саму границу проходил 21 час, "колейку" немного объехал, потому что у меня таможня была перед границей. В то время, когда я ехал, очередь была еще небольшая, а сейчас она огромная. Там то же самое, что и здесь. На выходных "колейка" всегда вырастает в разы.

– Такая ситуация потому, что "Кузницу" закрыли?

– Конечно, из-за закрытия пункта пропуска много чего зависит, машины пошли сюда и в "Бобровники". Вроде работают, вроде не работают... Что наши таможенники, что с той стороны – одинаковы.

Не в последнюю очередь время прохождения таможни увеличилось из-за введения с 8 декабря обязательного пломбирования грузов, которые следуют через Беларусь из Литвы и Польши. При этом пломба на двери полуприцепа вешается не простая, а навигационная – она должна включиться и отслеживать движение автопоезда. Понятно, что это дополнительное время и деньги: за устройство нужно заплатить 10 базовых величин (290 руб.), а еще проверить, чтобы оно включилось. В общем, жизнь водителей усложнилась еще больше – раньше была беготня с устройствами BelToll, а теперь еще и с навигационными пломбами.

Что любопытно, по официальным данным, количество фур в очереди в ПП "Козловичи" на протяжении субботы и воскресенья было стабильным – больше 700. Число грузовых машин стало увеличиваться в понедельник после обеда – по информации ГПК, их стало больше 750. В "Берестовице" и того больше – свыше 770. "Контрольные службы двух функционирующих польских погранпереходов выполнили договоренности по пропуску фур лишь на 70 процентов. Кроме того, закрытие погранперехода "Кузница Белостокская" увеличило нагрузку на другие маршруты следования в ЕС", – говорили в Госпогранкомитете неделю назад в комментарии для БелТА.

В то же время польские пограничники на официальном сайте пишут, что на ожидание пересечения границы соседней страны и Беларуси водителям грузовиков в "Кукурыках" придется потратить как минимум 15 часов, а в "Бобровниках" – все 23.

В любом случае дальнобойщикам остается только посочувствовать: впереди праздники, очереди вряд ли станут меньше...

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