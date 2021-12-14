Эксперт: Лукашенко становится главным «мальчиком для битья» у новых властей Германии 1 14.12.2021, 9:59

7,778

Александр Фридман

МИД ФРГ занял предельно жесткую позицию.

Основными сторонниками жесткого курса по отношению к режиму Лукашенко в ЕС с августа 2020 года являются Польша и страны Балтии. Теперь они получили поддержку со стороны Германии – ключевой страны ЕС: взявшие под контроль МИД ФРГ «Зеленые» стремятся сосредоточить в своих руках основные рычаги управления внешней политикой Германии и намереваются значительно усилить в ней роль демократических принципов и ценностей. При этом амбиции «Зеленых» не ограничиваются только Берлином. В поле их зрения весь ЕС: новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок этого даже не скрывает, пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман.

Именно амбициозная и динамичная Бербок, которая считает, что настало время для «феминистской» внешней политики, и может стать основным противником режима Лукашенко в ЕС: она готова бросить перчатку и Москве, и Пекину, но в силу экономических и политических причин главным «мальчиком для битья» может стать именно официальный Минск. Добиться успехов в противостоянии с ним куда проще.

И если Польша и страны Балтии видят в Лукашенко прежде всего российскую марионетку и проводника кремлевских интересов, то для немецких «Зеленых» он является в первую очередь персонифицированным воплощением тех ультраконсервативных и антилиберальных ценностей, против которых эта партия ведет решительную и бескомпромиссную борьбу.

Немецкие «Зеленые» - любопытный, сложный и весьма противоречивый феномен. Советская пропаганда так и не смогла понять его, а у российских пропагандистов «Зеленые» и вовсе вызывают лютую ненависть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».