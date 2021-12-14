В Италии силовики прибыли домой к белорусу из-за драки и нашли у него автомат Калашникова 4 14.12.2021, 10:21

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иллюстрационное фото

Инцидент произошел недалеко от Рима.

В Италии недалеко от Рима задержали 39-летнего белоруса за незаконное хранение боевого огнестрельного оружия, сообщает romatoday.it. У него дома нашли автомат Калашникова и боевые припасы.

В воскресенье 12 декабря в полицию поступил звонок от женщины из Фиано-Романо, которая рассказала о драке ее сына с двумя своими соотечественниками, которые гостили у них дома. По информации другого местного издания, мужчина был пьян и ударил свою мать, которая пыталась остановить конфликт.

На месте, успокоив конфликт, силовики провели осмотр дома и нашли автомат AK-47, штурмовую винтовку и боеприпасы.

Подозреваемого в незаконном хранении боевого огнестрельного оружия поместили под домашний арест. Двух других белорусов оставили на свободе, их обвиняют в «частном насилии».

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