В Италии силовики прибыли домой к белорусу из-за драки и нашли у него автомат Калашникова

В Италии силовики прибыли домой к белорусу из-за драки и нашли у него автомат Калашникова4
- 14.12.2021, 10:21
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Инцидент произошел недалеко от Рима.
В Италии недалеко от Рима задержали 39-летнего белоруса за незаконное хранение боевого огнестрельного оружия, сообщает romatoday.it. У него дома нашли автомат Калашникова и боевые припасы.
В воскресенье 12 декабря в полицию поступил звонок от женщины из Фиано-Романо, которая рассказала о драке ее сына с двумя своими соотечественниками, которые гостили у них дома. По информации другого местного издания, мужчина был пьян и ударил свою мать, которая пыталась остановить конфликт.
На месте, успокоив конфликт, силовики провели осмотр дома и нашли автомат AK-47, штурмовую винтовку и боеприпасы.
Подозреваемого в незаконном хранении боевого огнестрельного оружия поместили под домашний арест. Двух других белорусов оставили на свободе, их обвиняют в «частном насилии».