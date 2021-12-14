«Увидев ужин, хозяйка спросила, почему так мало: она же тоже хочет есть» 3 14.12.2021, 10:35

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Белорусские студентки рассказали, как сняли комнату у пронырливой пенсионерки.

Почти каждый иногородний студент проходит через руки (на самом деле комнаты) бабушек. Арендовать метры на общей кухне у пенсионерки — самый простой и недорогой вариант решить квартирный вопрос в чужом городе. Конечно, хозяйки оказываются не без причуд, но тем и хороша молодость, что все невзгоды переносишь легко, а неприятности потом вспоминаешь с улыбкой.

Читательница onliner.by Оксана рассказала о «домоправительнице», с которой ей довелось познакомиться во время учебы в университете.

— Училась я в Минске в конце 90-х, — начинает свою историю Оксана. — Мы с подружкой снимали комнату у бабушки на проспекте Рокоссовского, возле кинотеатра «Салют». Бабуля выглядела для своих лет весьма неплохо — волосы красила в белый цвет, а губы — ярко-красной помадой. Из требований хозяйка поначалу только попросила, чтобы мы не мусорили и мыли хорошо посуду. Но вскоре началось! В первый вечер мы приготовили ужин, тут же пришла бабуля и спросила, почему так мало: она же тоже есть хочет.

И, мол, вообще надо попробовать, как и что мы готовим, так как она всю жизнь проработала поваром и сейчас начнет нас учить поварскому делу. Так как мы были скромные провинциальные студентки, конечно, возразить не посмели.

После этого бабуля ужинала только вместе с нами и, разумеется, за наш счет.

Потом она нам начала рассказывать, что очень тяжело пережила войну, поэтому с молодости страдает проблемами с ногами, да и давление у нее скачет, и чуть ходит, поэтому нужно ей помогать с уборкой квартиры. В итоге квартиру мы начали убирать сами полностью, да еще и под контролем бабули, которая тыкала пальцем, где надо пылюку подтереть.

Дальше понадобилось бабуле помыть окна, постирать шторы, съездить и сдать в химчистку ковер со стены (который мы вдвоем и поперли в химчистку на своих девичьих плечах под ее строгим надзором). Слава богу, за химчистку заплатила она сама.

Несмотря на то что жили мы рядом с кинотеатром «Салют», в кино ходить не получалось. Учились мы во вторую смену, занятия заканчивались вечером, а потому попасть можно было только на последние сеансы. Но после первого же похода в кино нам было строго высказано, что так поздно приходить не положено, потому что мы ей спать мешаем и давление повышаем. Понятно, что о походах на дискотеки речи даже не шло.

У бабули было два внука (детей ее, кстати, мы за все время проживания так и не увидели ни разу). Сначала старший внук попал в военный госпиталь, и бабуля на своих-то больных ногах таскала ему полные сумки продуктов, в связи с чем потребовала от нас предоплату за пару месяцев вперед, «а то пенсии на продуты не хватит». Потом обнаружилось, что какие-то из наших продуктов из холодильника пропали. В ответ на вопрос, где продукты, ответ был в духе «вам что, жалко больному человеку соленых огурцов и банки консервов?». При этом, понимаете, это были 90-е, и с деньгами тогда было тяжело у всех.

Дальше пошло еще веселее. Как-то приезжаем мы после выходных, и бабуля накидывается на меня с криками, что мне в выходные на домашний телефон звонили какие-то парни, и если я девушка легкого поведения, то такие квартиранты ей не нужны. Я в полном недоумении, плачу от нанесенных оскорблений, вечером снова звонит телефон, и оказывается, что это ее внук с друзьями по палате скучали в больнице и решили познакомиться с молоденькой квартиранткой.

Бабуля губы надула, внука отругала, но извиниться и не подумала.

Затем из наших кошельков пропала часть мелких денег и жетоны на метро. Мы, конечно, попытались разобраться, но только выслушали кучу гадостей в свой адрес. По рассказам бабули, второй внук ее где-то учился. Но после нескольких месяцев проживания выяснилось, что внук ее сидел в колонии и вдруг его досрочно освободили. По какой-то причине он не мог жить с родителями и обосновался у нашей хозяйки. Узнали мы об этом, когда, приехав после очередных выходных, обнаружили, что наша комната прокурена и на одной из кроватей снято постельное белье.

Бабуля сказала, что в выходные он будет спать в нашей комнате, а в будни, уж так и быть, в ее комнате на полу. Потом пришел милиционер проверять внука и, конечно, стал интересоваться, кто мы такие. Естественно, мы оказались двоюродными внучками из Питера. Возвращение внука стало последней каплей, и мы решили съехать.

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