Ученые обнаружили в Тихом океане рыбу с прозрачной головой 3 14.12.2021, 10:56

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Коротконосый опистопрокт

фото: Monterey Bay Aquarium Research Institute

Исследователям она показалась инопланетным существом.

Специалисты из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) проводили исследования у побережья Калифорнии. Дно Тихого океана тщательно изучалось с помощью специальных глубоководных устройств, которые можно управлять дистанционно. Они обнаружили очень странную рыбу, которая многим может показаться инопланетным существом.

Об этом сообщает CNET.

Но это оказался всего лишь коротконосый опистопрокт. Это лучеперая рыба, которая живет на очень большой глубине. Ее особенностью является прозрачная голова. Рыбу ранее многие видели исключительно в музеях. Впервые ученые описали ее в 1939 году, но встретить ее в природе удается только в единичных случаях.

В описании к сделанным устройствами видео говорится о том, что аппараты записали около 27600 часов исследований. Всего было совершено свыше 5600 погружений на дно Тихого океана. За это время удалось увидеть эту невероятную рыбу всего лишь 9 раз.

Глубоководное существо имеет углубления в черепе на том месте, где располагаются обычно глаза. В этой рыбы вместо глаз присутствуют два светящихся шара зеленого цвета. При этом смотрят они в сторону макушки. Подобное строение используется опистопроктом для того, чтобы проводить сканирование воды непосредственно над ним и таким образом искать себе пищу.

Глаза имеют не просто странную форму. Они обладают многослойной сетчаткой большого размера, поэтому рыбы весьма неплохо видят в темноте. В 2019 году специалисты провели исследования и установили, что глаза также могут без проблем вращаться внутри головы.

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