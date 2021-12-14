Игра на обострение сыграла с белорусскими властями дурную шутку 5 14.12.2021, 11:03

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Никаких козырей у синепалого шулера на самом деле нет.

Вчера глава европейской дипломатии, Жозеп Борель назвал главной победой этой дипломатии в 2021 году разрешение миграционного кризиса на белорусской границе. И возможно, эти слова не лучшим образом характеризуют европейскую дипломатию. Потому что получается, что за весь год у нее не случилось более внушительных побед. Но белорусским властям признание Бореля точно не сулит ничего хорошего, пишет автор телеграм-канала «Письма к дочери».

Вот в других, важных для себя случаях, европейской дипломатии приходилось отступать, уступать и искать компромиссы. А миграционный кризис на белорусских границах помог ей вернуть веру в себя и свои силы. ЕС добился своего, проявив настойчивость и твердость. И никаких унизительных компромиссов. То есть, когда европейской дипломатии опять нужно будет поднять самооценку, она уже знает за счет кого это можно сделать.

А еще, это, конечно, означает, что Европейская дипломатия числит белорусский вопрос среди своих приоритетных проблем. Наравне с каким-нибудь Северным потоком и украинско-российскими отношениями во всем их своеобразии. При этом, среди других проблем, которые есть у Евросоюза, проблема белорусских властей оказалась самым слабым звеном.

И неудивительно, что страны ЕС сейчас наперегонки замышляют против белорусских властей недоброе. Польша с Германией обсуждают уже новые санкции. А результатом спецоперации по продлению белорусского калийного транзита через Литву стал проект закона о национальных санкциях Литвы против белорусских властей. И сейчас под угрозой оказался не только калийный, но и все остальные виды белорусского транзита через литовскую территорию.

И, что характерно, белорусским властям уже совершенно нечем на это ответить. Потому что любой ассиметричный ответ сколько-нибудь впечатляющей жесткости – прямой путь к саморазрушению.

Можно еще раз за разом грозить отключением российского газа, но, по-моему, эти угрозы уже не работают даже в качестве рекламы Северного потока. Потому что в первый раз они еще могли произвести впечатление за счет эффекта неожиданности, но с тех пор все заинтересованные стороны уже давно разобрались в сомнительной важности белорусского газопровода.

Получается, что игра на обострение сыграла с белорусскими властями дурную шутку. Потому что, в результате этой игры обнаружилось, что, когда дело дошло до реального конфликта, они совершенно беспомощны. После того как карты пришлось раскрыть, оказалось, что никаких козырей у белорусских властей на самом деле нет.

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