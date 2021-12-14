Bild: Ангела Меркель лично блокировала поставки оружия в Украину 14 14.12.2021, 11:10

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Ангела Меркель

Фото: Getty Images

Свою позицию она изменила лишь за несколько дней до истечения срока полномочий.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на публичную риторику о поддержке Украины, была инициатором ветирования поставок Украине вооружения в рамках НАТО.

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на немецкое издание Bild.

По данным издания, Украина в начале 2021 года оплатила поставки оружия через Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA). Однако в мае Германия и Нидерланды выступили против сделки и не дали североатлантическим партнерам продать оружие.

Нидерланды встали на сторону ФРГ по просьбе Берлина, поскольку тот не хотел быть единственной страной, выступившей против продажи.

Согласно информации издания, было заблокировано следующее вооружение: 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

В августе президент Украины Владимир Зеленский просил Ангелу Меркель перестать блокировать оружейные поставки. Но канцлер категорически отказалась даже рассматривать такую возможность.

Только всего за несколько дней до истечения срока полномочий Меркель изменила свою позицию, что связано с нагнетанием в СМИ вокруг якобы стягивания российских войск к границе с Украиной.

Часть поставок была разблокирована: в декабре 2021 года Украина получит партию комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA. Однако о возобновлении поставок крупнокалиберных винтовок, как и о возврате денег за недопоставленное вооружение, речи, по всей видимости, не идет.

Ранее о том, что Германия препятствует закупкам Украиной оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.

Также в администрации президента США Джозефа Байдена отсрочили отправку в Украину дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

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