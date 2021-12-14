Белорусскую экономику накачивают «пустыми» деньгами 3 14.12.2021, 11:17

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Широкая денежная масса выросла почти на три миллиарда рублей.

В Беларуси широкая денежная масса за ноябрь увеличилась на Br 2,95 млрд. рублей, составив на 1 декабря Br 52,386 млрд. По данным Нацбанка, это самый большой месячный прирост широкой денежной массы в 2021 году, сообщает «Белсат».

Наличные деньги в обороте в ноябре сократилось на Br 49 млн до Br 4,5 млрд.

Денежный агрегат М1 с учетом переводных депозитов вырос на Br 377,6 млн до Br 11,28 млрд.

Денежная масса в национальном определении увеличилась за месяц на Br 769,8 млн, составив на 1 декабря Br 21,6 млрд.

Рублевая денежная масса выросла на Br 655,2 млн до Br 23,27 млрд.

С начала года широкая денежная масса увеличилась на 3,1%.

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