Китайского тыла у Путина нет 3 14.12.2021, 11:24

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У Пекина своя игра.

Интересную статью опубликовала газета South China Morning Post. Ее смысл в том, что в случае конфликта Путина с Украиной, он не получит китайской поддержки – хитроумные китайские товарищи будут стараться усидеть на двух стульях.

Опрошенные китайские эксперты в этом единодушны, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Лю Вэйдун, научный сотрудник из Института международных отношений Китайской академии общественных наук:

«Я не думаю, что Китай сможет поддержать Россию в военном отношении, если Москва инициирует военные действия против Киева. К тому же, Китай вообще не собирается этого делать, поскольку такие действия противоречат нашему дипломатическому принципу невмешательства … Если встать на сторону Москвы или Киева, это в итоге нанесет ущерб интересам Пекина, поэтому Китай будет призывать только к гуманитарному подходу решения проблемы … ».

Учитесь, кремлевские чудаки, прагматизму. И усвойте, что Китай – не ваш союзник в затеянном Путиным в 2007 году противостоянии Западу. У него своя игра.

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