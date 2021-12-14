Для белорусов меняются правила въезда в Польшу
- 14.12.2021, 11:31
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Изменения вступят в силу завтра, 15 декабря.
С 15 декабря при въезде в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны пассажиры обязаны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее 24 часов до пересечения границы, сообщает Государственный интернет-сервис Республики Польша.
Граждане, прибывающие из-за пределов Шенгена или Европейской экономической зоны, при отсутствии европейского сертификата вакцинации обязательно должны отправиться на 10-дневный карантин.
Также с 17 декабря приостанавливается движение пассажиров железнодорожным транспортом с пересечением польско-белорусской границы.