Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину упал в 13 раз 1 14.12.2021, 11:38

Фирма-посредник приостановила импорт.

Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину упал в 13 раз, составив 60 МВт в час. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"ООО "Тет Групп" экс-коммерческого директора "Дтек Энерго" Виталия Бутенко, осуществляющая импорт белорусской электроэнергии через дубайского посредника Vector Energy, приостановила импорт электроэнергии. Таким образом, импорт электроэнергии из Беларуси упал в 13 раз", — сообщил Герус.

Он считает, что такое снижение импорта может привести к увеличению потребления угля теплоэлектростанциями.

В то же время Украина продолжает экспортировать электроэнергию в Польшу (140 МВт/час), Венгрию (202 МВт/час), Румынию (94 МВт/час), Словакию (5 МВт/час).

Комментируя ситуацию с падением импорта электроэнергии из Беларуси, Герус напомнил, что в ноябре этого года регулятор оштрафовал "Тет Групп" за махинации на спотовом рынке электроэнергии.

Как раз в ноябре Беларусь в предыдущий раз прекращала поставки электроэнергии в Украину. Тогда через несколько дней Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Украина получает электроэнергию из Беларуси с перебоями после того, как 2 ноября Беларусь начала поставки э/э мощностью 500 МВт в энергосистему Украины в рамках аварийной помощи. Поставки осуществлялись по запросу украинской стороны.

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