Индекс Московской биржи рухнул 14.12.2021, 11:45

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Это произошло на фоне принципиального заявления Германии по «Северному потоку-2».

Индекс Московской биржи утром 14 декабря после начала торгов упал более чем на 6% до минимального значения с конца февраля, свидетельствуют данные торгов.

На момент начала торгов индекс Мосбиржи составлял 3 773,82 пункта. В ходе торгов индекс опускался до 3350 пунктов. Позже показатель поднялся выше 3500 пунктов.

Накануне индекс Московской биржи впервые с середины июля упал ниже 3700 пунктов. РБК отмечает, что это произошло на фоне заявления МИД Германии о том, что «Северный поток-2» не может быть одобрен «в настоящий момент», а также разочарованием инвесторов итогами переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

Опрошенные изданием аналитики связывают падение акций российских компаний с неопределенностью из-за ситуации на границе России и Украины. «Интерфакс» также отмечает, что на рынок повлияло снижение цен на нефть на фоне опасений из-за нового штамма коронавируса.

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