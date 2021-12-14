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Определились новые пары 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 14.12.2021, 12:14
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Определились новые пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Результаты первой жеребьевки были аннулированы из-за технической ошибки.

В Ньоне прошла повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты первой процедуры были аннулированы из-за технической ошибки, сообщает pressball.by.

1/8 финала

Зальцбург — Бавария

Спортинг — Манчестер Сити

Бенфика — Аякс

Челси — Лилль

Атлетико — Манчестер Юнайтед

Вильярреал — Ювентус

Интер — Ливерпуль

ПСЖ — Реал Мадрид

Первые матчи 1/8 финала пройдут 15-16 и 22-23 февраля, ответные состоятся 8-9 и 15-16 марта.

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