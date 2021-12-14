Определились новые пары 1/8 финала Лиги чемпионов
- 14.12.2021, 12:14
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Результаты первой жеребьевки были аннулированы из-за технической ошибки.
В Ньоне прошла повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты первой процедуры были аннулированы из-за технической ошибки, сообщает pressball.by.
1/8 финала
Зальцбург — Бавария
Спортинг — Манчестер Сити
Бенфика — Аякс
Челси — Лилль
Атлетико — Манчестер Юнайтед
Вильярреал — Ювентус
Интер — Ливерпуль
ПСЖ — Реал Мадрид
Первые матчи 1/8 финала пройдут 15-16 и 22-23 февраля, ответные состоятся 8-9 и 15-16 марта.