Историки развенчали популярный миф о Спарте 2 14.12.2021, 12:21

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Ученые из Университета штата Калифорния нашли неопровержимые доказательства.

Специалисты из Университета штата Калифорния в Лонг-Бич смогли развенчать весьма распространенный миф, который касался древнегреческого города Спарта. Они нашли доказательства того, что на самом деле никто не сбрасывал со скалы младенцев с физическими отклонениями. Статья на эту тему, написанная историком Дебби Снид была опубликована в научном журнале Hesperia (перевод — planetanovosti.com).

В начале этого столетия археологи не смогли отыскать останки детей рядом с той горой, с которой якобы их сбрасывали в древнем городе. Огромное количество костей было обнаружено только в непосредственной близости от Афин, но дальнейший анализ продемонстрировал, что все новорожденные погибли непосредственно во время родов или сразу же после них в результате естественных причин. Стоит отметить, что в Древней Греции смертность среди детей была невероятно высокой, поэтому не требовалось даже какого-то вмешательства.

Среди скелетов специалисты нашли останки, которые имеют следы тяжелой формы гидроцефалии. Это заболевание провоцирует скопление в головном мозге большого количества жидкости. Из-за этого деформируется череп, что становится заметно сразу же после рождения. Младенец прожил чуть больше полугода перед тем, как умер.

Дебби Снид также говорит о записях, сделанных греческим медиком в 400 году до нашей эры, который подробно описал уход за «сухорукими с рождения» людьми. Их инвалидность была очевидной еще в детском возрасте, но они все равно доживали до взрослого возраста. По всей Греции специалисты находили специальные бутылочки с горлышком, которые, по их предположениях, могли применяться для кормления детей с «заячьей губой».

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