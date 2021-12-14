Новый штурм границы: мигранты повредили камнями автомобили польских полицейских 14.12.2021, 12:28

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Ночная атака произошла в районе Вульки Тереховской.

Польские полицейские снова были атакованы мигрантами при попытке силового пересечения границы. Камнями были повреждены несколько автомобилей. Новый штурм границы произошел возле Вульки Тереховской

Об этом сообщила полиция Подлясья.

Всего за сутки польские пограничники предотвратили 80 попыток нелегально попасть в Польшу со стороны Беларуси. В районе Черемхи 20 мигрантов прорывали границу силой.

Policjanci zostali zaatakowani podczas interwencji związanej z próbą siłowego przekroczenia granicy w rejonie Wólki Terechowskiej. W stronę naszych funkcjonariuszy rzucane były kamienie. Funkcjonariusze @PolskaPolicja nie odnieśli obrażeń, uszkodzonych zostało kilka samochodów. pic.twitter.com/TolySFbZpd — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 14, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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