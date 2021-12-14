Стоило ли оно того? Telegram-канал «СерпомПо»

14.12.2021, 12:35

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Сколько российский бизнес заплатил за желание Путина поговорить с Байденом.

Российский фондовый рынок пополз вниз на первых же выражениях озабоченности по поводу ситуации на российско-украинской границе со стороны западных политиков. Западный капитал начал потихоньку эвакуироваться с токсичного рынка.

Известия о новом штамме — омикроне — в конце ноября резко обрушили мировые рынки. Но в начале декабря мировые рынки оптимистично отскочили вверх.

А российский - остался внизу. А на второй неделе декабря он продолжил резкое падение. Беседа Путина с Байденом не помогла снять напряженность. Разговоры о новых санкциях, на этот раз действительно серьезных и сильных, имели гораздо большее значение. С максимумов 20 октября по сегодняшний день индекс Мосбиржи упал уже на 16%. И пока остановки падения не видно...

С пиков в октябре два крупнейших российских банка — Сбер и ВТБ — уже потеряли более 2 трлн росс. руб. капитализации, упав на четверть.

Российский бизнес заплатил под $100 млрд за желание российского президента поговорить о чем-то с США. Стоило ли оно того?

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