Какой штраф придется заплатить в Беларуси за срубленную к Новому году елку 1 14.12.2021, 12:42

Дешевле купить.

Первые елочные базары в Беларуси откроются уже с 18 декабря. На них белорусы смогут купить понравившиеся деревья различной высоты. А вот если кто-то захочет самостоятельно спилить елку без специального разрешения — того ждет штраф, пишет telegraf.by.

Так, согласно статье 16.17 Кодекса об административных нарушениях РБ, за незаконную рубку либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в лесах физлицо может получить штраф до 30 базовых величин (на данный момент 870 бел.руб.).

А согласно статье 277 Уголовного кодекса РБ, «незаконная рубка или повреждение до степени прекращения роста древесно-кустарниковой растительности в эксплуатационных лесах, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кстати, законно срубить елку в лесу все же можно. Для этого следует придти в лесничество и получить необходимые документы. И только потом, в присутствии работника, срубить дерево в специально предназначенном для этого месте.

От 6,3 до 72 бел.рублей. По чем можно будет купить живую новогоднюю елку в Беларуси

Первые елочные базары Беларуси откроются уже с 18 декабря (в Брестской области). Лесхозы и лесничества уже рассказывают, по чем будут стоить новогодние красавицы.

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