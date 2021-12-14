Владимир Зеленский рассказал, для чего Россия накапливает войска на границах с Украиной 7 14.12.2021, 13:47

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Владимир Зеленский

Не исключено вторжение.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия стягивает войска к границам Украины для того, чтобы шантажировать западные страны.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает nv.ua.

«Для чего используются войска, скученные вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще более жестким, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина «не видит сюрпризов» в сложившейся ситуации и с 2014 года готова к любым сценариям.

«Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, защищаемое от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх», — подчеркнул Зеленский.

В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях — более 94 тысяч солдат и офицеров. Они находятся в постоянной готовности и могут быть вовлечены в эскалацию ситуации. Резников не исключает возможное вторжение РФ в Украину.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

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