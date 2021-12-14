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ВОЗ заявила о «цунами» заражений коронавирусом в мире

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  • 14.12.2021, 13:35
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ВОЗ заявила о «цунами» заражений коронавирусом в мире

Среди инфицированных преобладают штаммы «Дельта» и «Омикрон».

Главу отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что мир сталкивается с цунами заражений коронавирусом. Речь идет как о штамме "Дельта", так и об "Омикроне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в интервью изданию El Pais.

"Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "Дельта", преобладающий вариант в последние месяцы, так и с "Омикроном", - отметила эксперт.

В свою очередь представитель ВОЗ призвала страны мира "не ждать, чтобы действовать".

"Нам необходимо положить конец пандемии. Нам необходимо снизить передачу вируса до низкого уровня, избежать тяжелого течения болезни с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем", - отметила Керкхове.

Она добавила, что по предварительным данным, штамм "Омикрон" все же может в определенной степени избежать иммунного ответа, "но это не значит, что вакцины будут бесполезными".

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