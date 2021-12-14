Мнение: Белорусские силовики будут отправлены на Урал или куда-нибудь в Сибирь 9 14.12.2021, 13:55

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«Сбитый летчик» Лукашенко тянет на дно за собой тех, кто ему служил.

Поступают сигналы, что силовики надеются разрулить ситуацию со "сбитым летчиком" Лукашенко через интеграцию в плоскости силовых структур с РФ. Примерно такой вариант активно внедрялся в подсознание идеологов, которые потом работали с силовым аппаратом, пишет телеграм-канал CYNIC.

Итак, для силовиков предусмотрена система горизонтальной "тасовки". Это значит, что фактически токсичные кадры будут отправлены на Урал, куда-нибудь в Сибирь или в "дивные" восточные земли.

Суть состоит в том, что примерно та же модель была в Крыму, но с маленьким обстоятельством - крымский сценарий предполагал лояльность общества официальной Москве. В Беларуси отношение к интеграции отрицательное, поэтому при необходимости силовой интеграции явно будет разрабатываться система "подарочков" обществу, одним из которых может стать показательный суд для демонстрации "порядка" и "справедливости" "союзного" режима.

Белорусские силовики ожидают "чеченский сценарий", что их оставят в полной автономии, дадут им полную свободу действий и будут закрывать глаза на все беспорядки, что они вытворяют. Чтобы такой сценарий был возможен, Беларуси нужно всего лишь победить Россию в войне, а затем установить через "компромиссную фигуру" систему податей, которые будут выплачиваться наместнику в Минске.

А теперь к Крыму. Украинским силовикам обещали повышение зарплат и пенсий, разнообразные льготы, преимущества... А по итогу они получили "шиш". Зарплату, конечно, повысили, но в верхах не осталось вообще крымских силовиков - все они были вытеснены и переведены в менее благополучные регионы под контроль местных "царьков" либо вообще выкинуты из силовой системы. Теперь оные (если повезет) работают в охранных агентствах, а некоторые так и не нашли себе новую должность.

То есть зарплаты действительно будет повышены, но не нашим силовикам, а российским, которые полностью сменят кадры здесь.

И вы должны понимать: система силового контроля также предполагает крышевание бизнесов, наркотрафиков, бандитских формирований, контрабанды и тп.

Так вот: при системе горизонтальной ротации никто эти "сырные места" нашим силовикам на откуп не оставит. Лица низшего и среднего ранга отправятся куда-то в горы, где, не имея авторитета и влияния, будут зарабатывать свою "повышенную зарплату" за 12 часов ненормированного графика. Но повышенная она будет лишь условно - контроль жестче, выговоры чаще, друзей никаких, а от схем вертолетные деньги перестанут попадать в руки.

Более высокие должности тоже не сильно должны радоваться: их по возможности выкинут и сместят на лояльных своих кадров, потому что негоже при "силовом союзе" в Беларуси править тому, кто не ставленник Москвы. Ну и конечно эти высокие чины полностью лишатся всего контроля над любыми криминальными элементами. Все заберут себе приезжие "московские братья".

Так что система будет граничить с банкротством, дедовщиной и увольнением. "Крымские силовики" помнят, как легко провести тесты физической подготовки, в результате которых остается 10% из действующих местных силовиков (75% банально не может сдать те нормативы, которые требуются по российскому закону, а остальные - "рожей не подходят").

"Старички" на пенсии естественно обычно уходят в "теневую власть", которая работает с самыми грязными "экономическими" вопросами. Они после отставки сохраняют влияние, становясь "воронками" теневых схем. Им пенсию, конечно, поднимут, льготы добавят, но вот все схемы "московские" поделят между собой, упразднив эту прослойку из "властных" и "влиятельных" пенсионеров.

Более-менее выигрывают "шныри", которых и под беларуским режимом, и под российским будут дергать и впихивать туда, куда остальным страшно залезать. Издеваться меньше не станут, но уровень зарплаты увеличится. Но вот проблема - всем плевать на то, что там думают "шныри": они являются расходным материалом, пока не достигают хоть какого-то авторитета и влияния. А все принимающие решения лишатся всего, что строили при криминальной системе Лукашенко.

Так что от рассказов о счастливом будущем в союзной силовой системе отчетливо пахнет "крымским разочарованием".

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