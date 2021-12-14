Доллар и евро возобновили рост 2 14.12.2021, 14:06

4,890

Белорусский рубль девальвировался сразу к двум валютам.

Белорусский рубль ослаб по отношению к доллару и евро, но укрепился к российскому рублю в результате торгов в режиме двойного непрерывного аукциона на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 14 декабря 2021 г., сообщает primepress.by.

Согласно данным биржи, курс доллара относительно белорусского рубля вырос на 0,07% и по итогам торгов составил 2,5164 бел руб за 1 долл. Курс евро относительно белорусского рубля повысился на 0,06% и был зафиксирован на уровне 2,8394 бел руб за 1 евро. Курс российского рубля снизился на 0,04% и по итогам торгов составил 3,4251 бел руб за 100 рос руб.

Как сообщалось, Национальный банк Беларуси с 1 июня 2015 г перевел валютные торги на БВФБ в режим двойного непрерывного аукциона. По сравнению с действовавшим до этого режимом фиксинга, при котором все сделки по одной иностранной валюте осуществляются по одному и тому же курсу, в ходе торгов в режиме непрерывного двойного аукциона курсы заключенных сделок могут отличаться. Сформированный по результатам торгов средневзвешенный курс по долларам США, евро и российским рублям используется Нацбанком в качестве официального курса белорусского рубля к указанным валютам со дня, следующего за днем проведения торгов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».