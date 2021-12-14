«Белые халаты» рассказали, с чем приходится сталкиваться беременным белорускам 4 14.12.2021, 14:13

5,530

Проблемы начинаются еще до входа в родзал.

Телеграм-канал «Белые халаты» начал цикл публикаций о том, с какими трудностями сталкиваются люди в Беларуси в сфере акушерства и гинекологии:

— Сегодня мы расскажем о том, что происходит с беременной до входа в родзал.

На этапе женской консультации женщина выполняет множество посещений врача с выполнением большого числа различных анализов. При этом женщина достаточно часто встречается с хамством и пренебрежительным отношением.

Каковы причины такого поведения со стороны медиков?

Чаще всего это и перегрузка работой специалиста и «дурное воспитание» со времен интернатуры, когда молодые специалисты погружаются в реалии акушерства со всей имеющейся в коллективе «дедовщиной» и адскими переработками.

Следует отметить, что пренебрежение желаниями и потребностями женщины — это проблема, встречающаяся не только в сфере медицины, она проходит через все наше общество.

Еще одной проблемой в ЖК, являются постоянные попытки отправить женщину в стационар.

К ним относится поиск ужасных «угроз», отдельные из которых медицинский мир не считает показаниями для госпитализации. Например, доказано, что просто эпизоды тянущих болей внизу живота скорее не являются клинически значимыми. Даже кровянистые выделения не всегда есть необходимость лечить в стационаре (специально говорим, «лечить выделения», а не пациентку, поскольку часто пациентка из лечебного процесса исключается, а лечатся сугубо ее симптомы).

У настойчивых госпитализаций женщин есть, вроде как, и объяснение: «мы же в интересах пациента работаем и лучше «перестрахуемся», что в этом страшного?»

На самом деле, страшного много: это и повышенный риск венозных тромбозов, связанный не только с беременностью, но и с малоподвижным поведением в стационаре, и патогенная внутрибольничная флора, и, что немаловажно — тяжелый стресс для пациентки.

Практически любая мама в стране подтвердит, что есть тенденция к постоянному назначению какого-либо лекарства или хотя бы «витаминки».

Доказана польза фолиевой кислоты и препаратов кальция в группе риска.

Остальные БАД не имеют доказательной базы в тотальном назначении. Гипердиагностика «угрозы прерывания беременности» приводит к назначению как прогестеронов, так и зачастую бесполезных спазмолитиков.

Если вы думаете, что усилия врача в вышеописанных пунктах направлены исключительно на помощь пациентке и плоду, то вы не совсем правы, и в этом кроется огромная проблема сферы акушерства и гинекологии в нашей стране.

Дело в том, что врач женской консультации ВСЕГДА виноват в неблагоприятном исходе беременности.

Парадокс заключается в том, что при этом все понимают, что беременность и роды связаны с риском, но в Беларуси всегда кто-то должен быть виноват, и практически всегда это — врач ЖК, что бы не случилось во время беременности или родах с женщиной или плодом.

Именно отсюда «растут ноги» у гипердиагностики и лекарственной распущенности (что также может привести к большим проблемам). По бумагам же ситуация следующая: «мы лечили-лечили, сделали все, что смогли».

Говоря простым языком, часто приоритетнее — «назначить побольше лекарств, чтобы было видно, что мы старались помочь». Иначе говоря, если все будет хорошо, никто не придет проверять, а если плохо, то смотрите: «мы лечили, назначили лекарства, помогали, как могли».

Однако, не спешите спускать всех собак на медиков, поскольку давление со стороны их пациентов также играет роль.

В некоторых обществах, в том числе и в нашей стране, бытует стереотип, что поход к доктору обязательно должен закончиться назначением какого-либо препарата или госпитализацией. Поэтому часто у медиков требуют лекарственных назначений не только их начальство, но и сами пациенты.

Еще одним важным фактором лекарственной распущенности является агрессивная фармреклама.

Пациенткам расписывают в СМИ и на различных форумах прелести конкретных лекарств, БАДов, гомеопатии и «травок». Активно продвигаются конкретные лекарства на проплаченных лекциях в банкетных залах, куда приглашают врачей на фуршет и «послушать презентацию». К сожалению, привычка читать руководства по доказательной медицине есть далеко не у всех и подобные «посиделки» иногда становятся чуть ли не единственным источником получения знаний.

Бонусом к избыточной госпитализации и лекарственной распущенности идут периодические звонки от начмедов родильных домов в женские консультации с требованием «направить к нам женщин!».

Наличие показаний не всегда принципиально: главное выполнить план по количеству пациентов. Часто при выписке пациенток, им назначается повторная явка в «критические сроки».

Итогом выполнения плана по госпитализациям является гипердиагностика угрозы преждевременных родов, лечение несуществующих диагнозов (выставление по любому поводу хронической фетоплацентарной недостаточности и хронической гипоксии плода), что в свою очередь ведет к назначению не просто лекарств с недоказанной эффективностью, а с доказанной НЕэффективностью (пирацетам, актовегин, диавитол, аскорбиновая кислота и прочее “капельницы”).

Дисклеймер: тот факт, что гипердиагностика и лекарственная распущенность существуют в некоторых ЖК и роддомах Беларуси, не означает, что эта практика повсеместна и что повально все эти мероприятия происходят без показаний. Существует ряд ситуаций, в которых госпитализация и лекарственная терапия беременной жизненно необходимы как для нее, так и для плода.

Едем дальше. Поговорим о госпитализации в родильный дом.

Напомним здесь, что в Беларуси до сих пор показателем эффективной работы стационаров, в том числе и роддомов, является оборот койки и число прошедших через стационар пациентов.

С учетом снижения общего числа родов, ситуация иногда доходит до абсурда и женщинам выдают рекомендации о «плановой повторной госпитализации через 2 недели» после того, как они уже отлежали на «сохранении». Дополнительно к этому есть негласная установка руководства «всех впускать, никого не выпускать». Это значит, что, если беременная женщина пришла в приемное отделение, то, независимо от ее состояния и причины визита, она должна быть госпитализирована «под наблюдение», даже если нет НИКАКИХ показаний.

Это делается не только для выполнения плана, но и для перестраховки «а вдруг, что случится» (помним: во всем и всегда виноват врач, даже если женщина поскользнулась на льду в полукилометре от приемника).

Едем дальше. Если беременная женщина дошла до срока доношенности плода (37 недель и больше), то её пытаются направить в стационар пораньше (если сама не успела попасть).

Если женщина сама приезжает в родильный дом с предвестниками (ложные схватки, отхождения слизистой пробки, опущение живота), то ее не направляют домой, определив, что до начала родовой деятельности еще есть достаточно времени, а госпитализируют. Так женщины попадают в отделение патологии беременности, где «ждут» начала родов.

Крайне редко практикуется их выписка, обычно ждут начала родов.

Но может случиться так, что время идет, а роды не начинаются. К сожалению, до сих пор встречаются ситуации, где проводится индукция родов по притянутым за уши показаниям. Несвоевременная родоиндукция — это +20% к осложненному течению родов.

Также мы узнали, что означают некоторые профессиональные эпитеты, такие, как «заряженные», «заговоренные», «осмотренные» беременные: это означает, что во время одного из осмотров женщины, когда медик проверяет родовые пути, шейку матки с целью определить, как скоро начнутся роды, во влагалище беременной закладывается таблетка Миролюта (он же Сайтотек).

Без какого-либо оповещения женщины об этом, как мы уже говорили в предыдущей публикации. При этом женщине говорится, что «уже совсем близко, скоро начнутся роды, со дня на день» и — о чудо — схватки начинаются спустя пару часов после этой нехитрой манипуляции.

Здесь комментарии излишни. Часто единственным аргументом к началу подобной индукции (стимуляции родовой деятельности) служит тот, факт, что женщина лежит в больнице слишком долго и не хочется, чтобы средний койко-день (еще один плановый показатель) был слишком большим. Или просто нужны свободные койки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».