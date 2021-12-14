Польские пограничники показали крупным планом белорусских силовиков, руководивших ночным штурмом границы 3 14.12.2021, 14:20

10,766

Атака произошла в районе Черемхи.

Польские пограничники сегодня ночью пресекли попытку штурма границы в районе Черемхи.

Минобороны Польши сообщило, что этой операцией руководили белорусские спецслужбы.

«Неудачная попытка нелегального пересечения границы в Черемхском районе была вдохновлена белорусскими спецслужбами», — говорится в сообщении Минобороны Польши.

Wczorajsza nieudana próba nielegalnego przekroczenia granicy w rejonie Czeremcha była inspirowana przez białoruskie służby. pic.twitter.com/jNjCm0j9YB — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 14, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».