Польские пограничники показали крупным планом белорусских силовиков, руководивших ночным штурмом границы

Польские пограничники показали крупным планом белорусских силовиков, руководивших ночным штурмом границы3
- 14.12.2021, 14:20
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Атака произошла в районе Черемхи.
Польские пограничники сегодня ночью пресекли попытку штурма границы в районе Черемхи.
Минобороны Польши сообщило, что этой операцией руководили белорусские спецслужбы.
«Неудачная попытка нелегального пересечения границы в Черемхском районе была вдохновлена белорусскими спецслужбами», — говорится в сообщении Минобороны Польши.
Wczorajsza nieudana próba nielegalnego przekroczenia granicy w rejonie Czeremcha była inspirowana przez białoruskie służby. pic.twitter.com/jNjCm0j9YB— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 14, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.