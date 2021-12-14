Евросоюз озвучил срок отказа от длинных газовых контрактов с Россией 4 14.12.2021, 14:26

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Фото: ТАСС

Брюссель переходит на «зеленую» энергетику.

Одной из задач стратегии декарбонизации и "зеленого перехода" Евросоюза станет отказ от долгосрочных газовых контрактов с Россией. В планах Еврокомиссии установить четкие сроки, после которых все длинные договоренности окажутся под запретом. В законопроекте, который должны опубликовать 15 декабря, а обсудить на следующий день на саммите руководства ЕС в Брюсселе, речь идет о 2049 годе. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Помимо этого, в документе содержатся предложения по более эффективному реагированию членов ЕС на энергетический кризис. В частности, речь идет о нормативах запасов газа в подземных хранилищах.

Законопроект вступает в прямое противоречие с предложениями России, которая видит решение проблемы ЕС с обеспечением газом именно в договоренностях сроком на десятки лет. В Европе, напротив, в последние годы стремились развивать биржевую торговлю топливом по аналогии с нефтяным рынком, основанном на фьючерсных контрактах.

По мнению экспертов, текущий кризис, в рамках которого стоимость топлива в регионе этой осенью в несколько раз превысила исторические рекорды, связан в том числе с такой политикой. Ставка на закупку сжиженного природного газа (СПГ) не сработала из-за нехватки его объемов в мире в условиях резкого увеличения спроса в странах Азии.

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