В Польше обнаружили новые монеты из древнеримского клада 14.12.2021, 14:33

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Фото: Institute of Archaeology and Anthropology of the Polish Academy of Sciences

Среди недавно обнаруженных находок — Веспасианский денарий.

Исследователи из Острудского музея объявили об обнаружении новых монет на стоянке в Полвесье, недалеко от Залево в Варминско-Мазурском воеводстве, сообщает «Новое время».

Клад, основная часть которого была обнаружена случайно пять лет назад, теперь содержит 112 серебряных динариев I и II веков нашей эры.

Самая старая монета была отчеканена в 96 году нашей эры во время правления императора Нервы, а самая молодая монета датируется 194−195 годами нашей эры во время правления Септимия Севера.

Исследователи продолжили изучение места, где недавно были обнаружены еще три монеты, о которых Лукаш Щепаньски из Музея в Оструде заявил: «Каждый год мы обнаруживаем еще несколько монет (сейчас их 112). Среди недавно обнаруженных находок — Веспасианский денарий, который является самой старой монетой во всей группе, датируемой 72−73 годами нашей эры».

По словам Щепаньски, динарии из Полвесье связаны с людьми культуры Вельбарк, то есть с племенами готов и гепидов, но исследователям еще предстоит определить, были ли монеты захоронены из-за конфликтов в регионе или были залогом.

По мнению археолога, аналогичные находки из района так называемого Центральноевропейского Барбарикума свидетельствуют о том, что приток римских денег в этот период был массовым.

Это было связано не только с торговыми контактами или грабежом племен с Севера, но и могло быть связано с заработной платой, выплачиваемой представителям тех племен, которые служили Римской империи в качестве вспомогательных войск.

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