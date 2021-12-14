Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов завтра 14.12.2021, 14:52

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Совсем не зимняя.

Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Беларуси 15 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. Ночью во многих районах, днем местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, ночью и утром в отдельных районах ожидается гололед. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем будет от минус 1 до плюс 4.

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