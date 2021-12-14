В гродненских маршрутках начались ежедневные проверки 6 14.12.2021, 15:04

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Штрафуют даже пассажиров.

В Гродно и районе начались массовые проверки водителей маршрутных такси.

Как сообщает блог s13.ru со ссылкой на «Гродно Плюс», многие работают с нарушениями. В этом списке – перевозка сверх нормы, игнорирование предрейсового медицинского освидетельствования и как следствие безопасности пассажиров. Но больше всего – нелегальная прибыль, работа по подложным документам и перевозка безбилетников.

Сообщается, что контроль предприятие «Оператор пассажирских перевозок» усилит до ежедневного. За нарушения водитель не только рискует лишиться возможности выходить на маршрут, но и в дальнейшем участвовать в конкурсе на право перевозить пассажиров по Гродно. К тому же штраф грозит и пассажиру – за безбилетный проезд. Помимо передачи денег за проезд он должен взять и билет.

— Цифры страшные. Во-первых, вместо 15 посадочных мест перевозятся 22, 24 человека, что является достаточно существенным нарушением. Как правило, ещё эти все пассажиры и без билетов. В течение 7 дней 3 часа каждый день проводилась проверка билетов на междугороднем и пригородном сообщении. 974 непробитых билета. За 21 час фактически. Т.е. сумма, которая на сегодняшний день уходит из бюджета представить сложно, - утверждает Екатерина Станкевич, ведущий специалист предприятия «Оператор пассажирских перевозок».

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