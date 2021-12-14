Польские спецслужбы обвиняют начальника белорусской пограничной службы в причастности к штурму в Кузнице 3 14.12.2021, 15:47

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Белорусские силовики активно участвуют в гибридных операциях против Польши.

Прошел месяц после драматических событий на польско-белорусском пункте пропуска в Кузнице. Несколько тысяч мигрантов напали на приграничные и польские службы. Оказывается, всю работу белорусских служб курировал заместитель начальника белорусской пограничной службы генерал Роман Подлинев.

During the attacks on the Polish border crossing, which took place on November 16, 2021, the deputy head of the Belarusian border guards (Roman Podliniev) was overseeing the actions against the Poles.



Belarusian services are deeply engaged in operation against PL. pic.twitter.com/jCmvyvIg9x — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 14, 2021

«Во время атак на польский пограничный переход, которые произошли 16 ноября 2021 года, действия против поляков курировал заместитель начальника белорусской пограничной службы (Роман Подлиниев). Белорусские службы активно участвуют в операции против Польши», - сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.

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