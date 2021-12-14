В Pfizer заявили, что их таблетки от коронавируса снижают риск госпитализации или смерти на 89%2
- 14.12.2021, 16:21
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Компания планирует получить разрешение на экстренное использование препарата.
Согласно с окончательными результатами исследований, экспериментальная таблетка от коронавируса, производства Pfizer, снижает риск госпитализации или смерти на 89%.
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на CNN.
Обновленные результаты Pfizer по экспериментальному лечению коронавируса показали, что таблетки снижают риск госпитализации или смерти на 89%, если их вводить взрослым из группы высокого риска в течение нескольких дней после появления у них первых симптомов.
Pfizer надеется, что со временем сможет предложить таблетки под названием Paxlovid, чтобы люди могли принимать их дома.
29 апреля стало известно о том, что американская фармацевтическая компания Pfizer разрабатывает таблетки от коронавируса.
Компания тестировала препарат на взрослых с коронавирусом, которые считаются подверженными высокому риску прогрессирования до тяжелого заболевания.