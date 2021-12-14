В Pfizer заявили, что их таблетки от коронавируса снижают риск госпитализации или смерти на 89% 2 14.12.2021, 16:21

1,682

Компания планирует получить разрешение на экстренное использование препарата.

Согласно с окончательными результатами исследований, экспериментальная таблетка от коронавируса, производства Pfizer, снижает риск госпитализации или смерти на 89%.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на CNN.

Обновленные результаты Pfizer по экспериментальному лечению коронавируса показали, что таблетки снижают риск госпитализации или смерти на 89%, если их вводить взрослым из группы высокого риска в течение нескольких дней после появления у них первых симптомов.

Pfizer надеется, что со временем сможет предложить таблетки под названием Paxlovid, чтобы люди могли принимать их дома.

29 апреля стало известно о том, что американская фармацевтическая компания Pfizer разрабатывает таблетки от коронавируса.

Компания тестировала препарат на взрослых с коронавирусом, которые считаются подверженными высокому риску прогрессирования до тяжелого заболевания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».