Дарья Лосик — Лукашенко: Докажи, что ты не трус 5 14.12.2021, 16:23

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Диктатор прячется от жен политзаключенных.

После оглашения приговора журналисту «Свабоды» Игорю Лосику его жена Дарья Лосик обратилась к Александру Лукашенко.

«Минуточку внимания, меня зовут Дарья Лосик, я жена политзаключенного Игоря Лосика.

Я хочу обратиться ко всем, кто имеет отношение к сегодняшнему беспределу. А именно к судьям, прокурорам, представителям правоохранительных органов, работникам СИЗО и, конечно же, к гражданину Лукашенко. Сегодня весь этот фарс, весь этот спектакль под названием «суд по делу Тихоновского» подошел к концу.

Как вы себя чувствуете после этого всего, я спрашивать не буду, но очень надеюсь, что плохо.

Как вам жить дальше, обнимать своих детей, близких и любимых людей, зная, что вы натворили сегодня? Надеюсь, что плохо. Каково это-осознавать, что сломали судьбы и жизни невиновным людям? Надеюсь, что больно.

Вы растоптали все законы и нормы права, хотя ваша работа — их выполнять. Вы спрятались за дверью СИЗО, судов и тонированных микроавтобусов в надежде, что никто и никогда не увидит ваших лиц, а ваши дела, черные дела, никогда не выйдут наружу. А зря, ведь судьи, прокуроры, силовики в этой игре просто пешки, которые при неудобном раскладе пойдут в расход. Система сожрет их так же, как сейчас пожирает честных и замечательных людей в застенках тюрем.

Поэтому я в очередной раз обращаюсь к гражданину Лукашенко.

Александр Григорьевич, по всем телеканалам и интернет-ресурсам госпропаганды транслируют речи о том, какой вы смелый, как вы самоотверженно и непоколебимо спасаете страну от всех мыслимых и немыслимых нападений. Очень интересно, ведь вы боретесь с такими якобы страшными угрозами, но встретиться с одной простой девушкой, женой и мамой, у вас смелости не хватило. Так может докажете, что это не так.

И повторюсь, я одна, а вы можете посадить меня в один из ваших тонированных микроавтобусов, приставить мне к виску пистолет и в режиме полной анонимности отвезти туда, куда вам будет угодно. Чего же вы боитесь? За вашей спиной, как вы уже сказали, 90% поддержки, а основная масса-это не только силовики, но и простые люди.

Давайте же встретимся, и я расскажу, через что благодаря вашим подчиненным проходит наша семья. Каково это-пережить две голодовки мужа, узнать, что он пытался покончить жизнь самоубийством прямо на глазах одного из ваших так называемых следователей; как это, когда тебя помещают в камеру с психически нездоровыми людьми, и каково это — узнать, что психолог в СИЗО-3 Гомеля подталкивает твоего мужа на новую попытку суицида. Я расскажу в цветах и красках о своих чувствах, которые возникают, когда наша дочь день при дне спрашивает: «Мама, а где папа и почему он не ходит со мной гулять в парк?». А вы попытаетесь объяснить мне, зачем мы прошли и продолжаем проходить через все эти пытки.

Вы говорили, что не воюете с женщинами, но мой пример и пример десятков женщин-политзаключенных свидетельствует об обратном.

Я думаю, что тем для обсуждения более чем достаточно.

Выбор места и времени я оставляю за вами. Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус. Жду приглашения», - заявила Дарья Лосик.

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