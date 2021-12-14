Генсек НАТО решил найти новую работу 1 14.12.2021, 16:37

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ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

ФОТО: PHOTOTHEK/GETTY IMAGES

Йенс Столтенберг может покинуть пост главы Альянса в 2022 году.

Генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг подал заявку на участие в конкурсе по выбору нового главы Центрального банка Норвегии. Об этом сообщила finanz.ru со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

«22 человека подали заявку на пост нового главы Центрального банка. Срок подачи заявок истек 9 декабря», - говорится в сообщении. Пресс-служба опубликовала список соискателей, одним из которых является 62-летний Столтенберг.

В заявлении, которое приводит Норвежское телеграфное бюро, генсек НАТО сообщил, что очень мотивирован приступить к работе на посту главы ЦБ, однако в случае, если выбор падет на его кандидатуру, он не сможет этого сделать, пока не истечет его мандат в НАТО.

«Я через Минфин Норвегии разъяснил, что если я получу эту должность, то не смогу начать работу на ней до истечения срока моих полномочий в НАТО 1 октября 2022 года», - сказал он.

В ноябре этого года норвежские СМИ со ссылкой на экономистов писали о том, что Столтенберг будет хорошим выбором на пост главы ЦБ, ссылаясь на его экономическое образование, а также опыт работы на постах министра финансов, премьер-министра Норвегии и генсека НАТО. СМИ указывают на то, что он всегда проявлял значительный интерес к экономической политике страны, но вместе с тем не работал напрямую в сфере денежной политики. Эксперты, мнение которых приводит газета «Неттависен», полагают, однако, что он освоит необходимые ему для этого знания и навыки в течение нескольких недель. Некоторые оппозиционные политики в то же время выражают обеспокоенность относительно того, насколько независим он будет в этой роли, учитывая его связи с правящей Рабочей партией, лидером которой он ранее являлся.

Йенс Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (2000-2001 и 2005-2013), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности 8 лет.

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