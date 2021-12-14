«Народная Грамада»: Бандит понимает лишь язык силы 14.12.2021, 16:58

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Николай Статкевич

Необходимо последовательно усиливать экономическое и политическое давление на белорусский режим.

Партия Николая Статкевича «Народная Грамада» отреагировала на приговор белорусским патриотам.

Напомним, лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и Николая Статкевича приговорили к огромным срокам.

Сергея Тихановского осудили на 18 лет колонии усиленного режима.

Николая Статкевича осудили на 14 лет колонии особого режима.

Медиаконсультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика приговорили к 15 годам колонии усиленного режима.

Минского блогера Владимира Цыгановича осудили на 15 лет колонии усиленного режима.

Оператора ютуб-канала «Страна для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей «Страна для жизни» Дмитрия Попова приговорили к 16 годам колонии усиленного режима.

Незаконные приговоры вынес судья Гомельского областного суда Николай Доля на выездном заседании в следственном изоляторе.

Публикуем текст заявления партии:

— Вынесен бесчеловечный приговор Николаю Статкевичу и еще пяти политзаключенным. Лидер социал-демократов приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Акция, которую режим анонсировал как суд даже близко судом не являлась. Это расправа над белорусскими патриотами, элитой нашего общества. Сроки, к которым их приговорили, сопоставимы с наказанием за убийство и иные бесчеловечные преступления. Притом, что за полгода судилища ни один свидетель не дал против них показаний.

Приговор Николаю Статкевичу - это приговор вынесенный всему народу. Народу, которого смертельно боится диктатор и его гнусная хунта.

Мы призываем международные организации, Европейский Союз, правозащитников всего мира к жесткой реакции на нескончаемый поток репрессий против белорусов. Бандит, захвативший власть в Беларуси, понимает только язык силы и никакой иной. Необходимо последовательно усиливать экономическое и политическое давление на белорусский режим с целью безоговорочного освобождения политзаключенных и проведения свободных честных выборов.

Свободу Николаю Статкевичу! Свободу узникам совести!

Жыве Беларусь!

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