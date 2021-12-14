«Народная Грамада»: Бандит понимает лишь язык силы
- 14.12.2021, 16:58
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Необходимо последовательно усиливать экономическое и политическое давление на белорусский режим.
Партия Николая Статкевича «Народная Грамада» отреагировала на приговор белорусским патриотам.
Напомним, лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и Николая Статкевича приговорили к огромным срокам.
Сергея Тихановского осудили на 18 лет колонии усиленного режима.
Николая Статкевича осудили на 14 лет колонии особого режима.
Медиаконсультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика приговорили к 15 годам колонии усиленного режима.
Минского блогера Владимира Цыгановича осудили на 15 лет колонии усиленного режима.
Оператора ютуб-канала «Страна для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей «Страна для жизни» Дмитрия Попова приговорили к 16 годам колонии усиленного режима.
Незаконные приговоры вынес судья Гомельского областного суда Николай Доля на выездном заседании в следственном изоляторе.
Публикуем текст заявления партии:
— Вынесен бесчеловечный приговор Николаю Статкевичу и еще пяти политзаключенным. Лидер социал-демократов приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима.
Акция, которую режим анонсировал как суд даже близко судом не являлась. Это расправа над белорусскими патриотами, элитой нашего общества. Сроки, к которым их приговорили, сопоставимы с наказанием за убийство и иные бесчеловечные преступления. Притом, что за полгода судилища ни один свидетель не дал против них показаний.
Приговор Николаю Статкевичу - это приговор вынесенный всему народу. Народу, которого смертельно боится диктатор и его гнусная хунта.
Мы призываем международные организации, Европейский Союз, правозащитников всего мира к жесткой реакции на нескончаемый поток репрессий против белорусов. Бандит, захвативший власть в Беларуси, понимает только язык силы и никакой иной. Необходимо последовательно усиливать экономическое и политическое давление на белорусский режим с целью безоговорочного освобождения политзаключенных и проведения свободных честных выборов.
Свободу Николаю Статкевичу! Свободу узникам совести!
Жыве Беларусь!