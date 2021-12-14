Как белорусские герои вели себя в суде 11 14.12.2021, 17:30

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Видеофакт.

Такая атмосфера сегодня была во время «приговора» по «делу Сергея Тихановского», - сообщает Белсат.

На видео видно, что политзаключенные выглядят бодро и оптимистично. А Николай Статкевич приветствовал всех возгласом «Жыве Беларусь!».

Напомним, лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и Николая Статкевича приговорили к огромным срокам.

Сергея Тихановского осудили на 18 лет колонии усиленного режима.

Николая Статкевича осудили на 14 лет колонии особого режима.

Медиаконсультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика приговорили к 15 годам колонии усиленного режима.

Минского блогера Владимира Цыгановича осудили на 15 лет колонии усиленного режима.

Оператора ютуб-канала «Страна для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей «Страна для жизни» Дмитрия Попова приговорили к 16 годам колонии усиленного режима.

Незаконные приговоры вынес судья Гомельского областного суда Николай Доля на выездном заседании в следственном изоляторе.

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