Как белорусские герои вели себя в суде

Как белорусские герои вели себя в суде11
- 14.12.2021, 17:30
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Видеофакт.
Такая атмосфера сегодня была во время «приговора» по «делу Сергея Тихановского», - сообщает Белсат.
На видео видно, что политзаключенные выглядят бодро и оптимистично. А Николай Статкевич приветствовал всех возгласом «Жыве Беларусь!».
Напомним, лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и Николая Статкевича приговорили к огромным срокам.
Сергея Тихановского осудили на 18 лет колонии усиленного режима.
Николая Статкевича осудили на 14 лет колонии особого режима.
Медиаконсультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика приговорили к 15 годам колонии усиленного режима.
Минского блогера Владимира Цыгановича осудили на 15 лет колонии усиленного режима.
Оператора ютуб-канала «Страна для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей «Страна для жизни» Дмитрия Попова приговорили к 16 годам колонии усиленного режима.
Незаконные приговоры вынес судья Гомельского областного суда Николай Доля на выездном заседании в следственном изоляторе.