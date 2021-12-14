СМИ: в Южном Судане 89 человек умерли от неизвестной болезни 1 14.12.2021, 17:35

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ВОЗ направила в штат Джонглей целевую группу для экстренных исследований.

По меньшей мере 89 человек умерли в последние несколько недель от неизвестной болезни на востоке Южного Судана. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на южноафриканскую радиостанцию SABC.

По ее данным, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в штат Джонглей, который стал эпицентром заболевания, целевую группу для экстренных исследований.

Работающие в Южном Судане международные организации сообщили о как минимум 89 погибших. В свою очередь местные власти передают о множестве умерших от болезни, природу которой пока не удается установить. Большинство заболевших проживают в областях, подвергшихся в 2021 году крупнейшему за последние 60 лет наводнению. Первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились в ходе проверок.

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