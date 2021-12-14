Как сделать елку своими руками 14.12.2021, 17:44

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Пять простых и быстрых идей к Новому году.

Не обязательно покупать домой большую дорогую елку, чтобы в Новый год комната выглядела празднично и уютно. Существует множество доступных альтернатив, которые избавят вас от необходимости выбрасывать живое деревце накануне Крещения. Все, что вам понадобится для изготовления елки своими руками - немного креатива, терпение и позитив, пишет apostrophe.ua.

Яркая елка из бумаги и ниток

Вы можете сделать мини-елку своими руками практически из чего угодно. Для этого деревца вам понадобятся толстые нитки для вязания, легкие новогодние шарики и яркая бумага с разными рисунками. Закрепите нитки на стене в форме треугольника, вырежьте из оберточной бумаги разноцветные шарики и приклейте их к стене с помощью двустороннего скотча или цветных канцелярских кнопок. На верхушку елки можно прикрепить бумажную звезду, а к ниткам подвесить маленькие игрушки. У основания праздничной аппликации можно красиво разложить гирлянду, поставить подарки или свечи.

Настенная елка

Для изготовления такого деревца вам потребуется 9 полосок из тонкого картона и пушистый новогодний дождик зеленого цвета. Приклейте дождик к картону и прикрепите его к стене с помощью кнопок или крепкого двустороннего скотча. Поверх конструкции можно пустить гирлянду, украсить бумажными шариками или яркими бантиками.

Елка из фотографий

В Новый год приятно вспоминать счастливые моменты из прошлого и смотреть на лица любимых людей. Все это можно объединить в креативной самодельной елке из фотографий. Распечатайте 10 ярких снимков на цветном принтере в одинаковом размере. Прикрепите их к стене и украсьте дождиком. Глядя на такое деревце, вы наверняка испытаете приятные эмоции и улыбнетесь.

Елка из стремянки

Такой вариант новогоднего декора подойдет людям, у которых дома есть небольшая стремянка. Если она кажется вам слишком старой и не презентабельной - не беда: ее можно покрасить в любимый цвет или спрятать потертости под пушистым дождиком, гирляндами и новогодними игрушками. На елке-стремянке отлично смотрятся крупные гирлянды и разноцветные надувные шарики.

Новогодний кактус

Если в вашем доме есть большой крепкий кактус, он не расстроится, если на Новый год-2022 вы назначите его исполняющим обязанности елки. Чтобы не повредить тонкие иголки, не используйте тяжелых украшений - достаточно будет красивого дождика или яркой бумажной гирлянды.

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