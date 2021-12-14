В Минске все же закрывают два лицея 7 14.12.2021, 17:57

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Родители возмущены, а чиновники разводят руками.

В начале декабря «Наша Нива» писала о том, что родители и учителя нескольких столичных лицеев бьют тревогу: недавно им неофициально объявили, что новых наборов в лицее не будет, так как скоро их закроют. Информация подтвердилась: лицей №1 и лицей №2 в Минске действительно закрывают.

Никаких официальных бумаг на этот счет не было, впрочем, как и официальных комментариев от Министерства образования.

13 декабря стало известно, что Игорь Карпенко больше не министр образования. Но похоже, что его цель закрыть несколько столичных лицеев чиновники все же решили реализовать.

С «НН» связались родители лицеистов и рассказали последние новости.

«В понедельник (13 декабря. — НН) в нашем лицее №2 состоялась встреча родителей лицеистов с представителями Комитета по образованию Мингорисполкома и Администрации Ленинского района», — говорит мать одного из лицеистов, присутствовавшая на той встрече.

Как она сообщила, от Комитета по образованию Мингорисполкома на встрече присутствовала заместитель председателя комитета Ирина Чернявская, от администрации Ленинского района — начальник управления по образованию Наталья Кучинская.

«Конкретики в их словах почти не было, — говорит женщина. — Основная мысль, которую они нам донесли: план мероприятий по закрытию лицея разработан, решение принято, но официально не утверждено. Сказали, что 10 класс доучится, а новый набирать не будут. В здании гимназии будет педколледж».

По словам женщины, каких бы то ни было аргументов или причин о необходимости закрытия лицея чиновники не привели. И никак не прокомментировали публикации о закрытии лицея, хотя раньше Минобразования называло их фейками.

«Поверьте, мы были настойчивы и требовали по пунктам перечислить причины принятия такого решения. Но ответа не последовало», — отмечает собеседница и добавляет, что лицей №2 по итогам прошлого года стал лучшим в районе.

«Когда мы спросили, зачем закрывать лучшее учебное заведение, услышали ответ: «решение уже подготовлено», — говорит мама лицеиста. — Мы задавали вопрос, кто принял решение о закрытии? Внятного ответа не получили, но было сказано: «Вы сами знаете эту вертикаль».

Что будет с учащимися платных курсов подготовки к поступлению, также неизвестно. Куда им потом поступать —вопрос открытый.

«Директор рассказала, что всем на курсах было объявлено, что набора не будет. Но дело в том, что дети на курсы ходят… — говорит женщина. — И тут вообще ничего непонятно. Самым главным своим месседжем чиновники назвали следующее: «Ваши дети доучатся, учителя не разбегутся». Знаете, по их ответам было понятно, что они действительно ничего не решают.

На той же встрече, кстати, чиновники пытались убедить нас в том, что в действительности количество выпускников, поступающих в вузы, не является показателем успешной работы лицея».

По словам собеседницы, на том же собрании родители убедились, что закрывают не только лицей №2, но и лицей №1.

«Мы намерены не сдаваться и идти до конца, — отметила мать лицеиста. — Будем отстаивать наш лицей и интересы детей и педагогов. А как иначе? Мы уже отнесли письмо с требованием разобраться в этой ситуации Наталье Кочановой, а в четверг с вопросом закрытия лицеев идем на прием в администрацию президента. Плюс ко всему, уже написали более 400 электронных обращений, собрали около 200 подписей».

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