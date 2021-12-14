Почти половина россиян призналась в полном отсутствии накоплений 4 14.12.2021, 18:05

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Уровень сбережений схлопнулся более чем вчетверо и близок к историческому минимуму.

Пережив за последние 13 лет три рецессии, четыре девальвации рубля и самый продолжительный с 1990х период падения реальных располагаемых доходов, российские граждане в массе остались практически без сбережений, сообщает finanz.ru.

На декабрь 2021 года 43% россиян имели нулевой запас денег на «черный день», показал опрос, проведенный сервисом superjob.ru.

По сравнению с 2008 годом доля населения, не имеющего сбережений, увеличилась в 1,5 раза, или на 15 процентных пунктов. В группу тех, у кого нет ни копейки за душой, перешли люди, в прошлом имевшие небольшие накопления, следует из опроса.

Так, в 2008 году 31% россиян утверждали, что их сбережений хватит на 1-2 месяца, а еще 15% оценивали срок в 3-6 месяцев.

Но за 13 лет численность этой категории граждан сжалась 17 процентных пунктов: теперь о наличии запасов на 1-2 месяца говорят 18% респондентов, на 3-6 месяцев - только 11%.

Согласно Росстату, на конец третьего квартала россияне имели 49,7 триллиона рублей сбережений - сумму, равную двум годовым федеральным бюджетам.

Из этих денег 35,6 триллиона рублей находилось на депозитах в банках, преимущественно рублевых (28,5 трлн рублей), а остаток - виде наличных (14,1 трлн рублей), распределенных примерно поровну между рублем и иностранными валютами.

Львиная доля сбережений, впрочем, приходится на узкую прослойку граждан. Согласно опросу, существенные накопления, которые позволят прожить на срок больше полугода имеют лишь 15% населения. Причем их доля медленно увеличивается - на 1 процентный пункт по сравнению с 2020 годом и на 4 п.п., если сравнивать с 2008-м.

В массе же россияне «не готовы к неожиданной потере доходов», и это связано с тем, что доходы их невелики, констатируют аналитики ПСБ.

Согласно Росстату, в январе-сентябре лишь 4,4% граждан получали в месяц больше 100 тысяч рублей.

При этом почти половина - 47,8% - жили на сумму до 27 тысяч рублей в месяц, а почти треть (29,8%) получали меньше 19 тысяч.

У каждого шестого (17,3%) доходы оказались ниже 14 тысяч рублей в месяц, что эквивалентно сумме в 466 рублей, или 6,3 доллара в день.

Уровень дохода, однако, не ограничивает склонность россиян к потреблению, констатирует ПСБ: объем предоставленных кредитов растет более чем на 20% в год, а это приводит к росту постоянных расходов, замыкая бедность в порочный круг.

Уровень сбережений населения России в 2021 опустился до 1% - такую долю своих доходов люди смогли отложить на черный день, подсчитали аналитики ING.

По сравнению с прошлым годом уровень сбережений схлопнулся более чем вчетверо и близок к историческому минимуму - меньше россияне сберегали только на фоне взрывной девальвации в 2014 году.

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