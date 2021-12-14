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Командира «Алмаза» спрятали в «Стайках»?

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  • 14.12.2021, 18:25
  • 11,310
Командира «Алмаза» спрятали в «Стайках»?
Виктор Зураев

Преступнику подыскали новую работу.

Появилась неофициальная информация, что полковник Виктор Зураев ушел из спецподразделения МВД Беларуси по борьбе с терроризмом "Алмаз", которым командовал (официальной информации пока нет), сообщает tribuna.com. Он занял должность заместителя директора Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки". Предполагается, что функции Зураева на новом месте работы будут специфичны: как и другие силовики, отправленные на работу в различные учреждения, он, по-видимому, будет следить за "благонадежностью" сотрудников.

Бойцы "Алмаза" в августе 2020-го участвовали в разгонах мирных протестов в Минске. По данным независимых расследований, они были как раз в районе станции метро "Пушкинская", где погиб протестующий Александр Тарайковский.

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