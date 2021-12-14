Bloomberg назвал главные риски для экономики в следующем году 14.12.2021, 19:16

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Новый штамм коронавируса остается самым весомым риском.

В 2022 году мировая экономика продолжит восстанавливаться. Однако есть ряд факторов, которые могут помешать восстановлению. Среди основных рисков: новый штамм коронавируса, инфляция, сворачивание поддержки бизнеса в США, замедление роста Китая и другое, пишет Bloomberg.

Новый штамм коронавируса

При этом новый штамм может оказаться более заразным и смертоносным. По мнению аналитиков, возвращение к жестким ограничениям даже на три месяца чревато замедлением экономического роста в 2022 году до 4,2%.

Инфляция

За год инфляция в США выросла с 2% до 7%. Аналитики считают, что рост цен стимулируют спрос на газ, обострение ситуации в отношениях между Россией и Украиной и, конечно, само восстановление экономики.

Жесткая политика ФРС

По прогнозам аналитиков, если регулятор трижды повысит ставку и объявит о готовности дойти до 2,5%, то в 2023 году в США возможна рецессия.

Замедление Китая

Рост китайской экономики в 2022 году рискует замедлиться до 3% против ожидаемых 5,7%. Это повлечет за собой "эффект домино", считают аналитики. Поскольку есть "нулевая толерантность" к коронавирусу независимо от штамма, а также игнорируются последствия кризиса в секторе недвижимости.

Политические потрясения в Европе

Предстоящие выборы в Италии и Франции не придают уверенности. В случае победы евроскептиков цена заимствований для этих стран вырастет, а в спреде суверенного госдолга в 300 базисных пунктах может наступить рецессия.

Свертывание экстренных стимулов

По оценке UBS, в 2022 году правительства свернут поддержку примерно на 2,5% мирового ВВП. Этот фактор особенно отразится на экономиках Японии, Канады, Италии и Великобритании.

Проседание развивающихся экономик

Повышение ставки ФРС обычно повышает курс доллара. Это вызывает отток капитала, а иногда и валютные кризисы в развивающихся странах. В 2013 и 2018 годах от этого больше всего пострадали Аргентина, ЮАР и Турция.

Рост цен на продовольствие

Ситуация с доступностью пищи может заметно ухудшиться даже по сравнению с арабской весной 2011, особенно в таких странах, как Судан, Ливан и Алжир.

Последствия Brexit

По прогнозам аналитиков, полномасштабная "торговая война" между ЕС и Великобританией маловероятна. Однако это не исключает проблем на таможенных границах. Что в свою очередь может привести к повышению потребительских цен.

Война сверхдержав

Негативное влияние на мировую экономику может оказать и эскалация вокруг Тайваня. Худшим вариантом развития ситуации агентство называет "войну сверхдержав". При других сценариях речь идет о санкциях, которые могут заморозить связи между Китаем и США.

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