ОАЭ стали первой страной в мире, которая официально ввела сокращенную рабочую неделю 2 14.12.2021, 19:24

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Теперь жители Эмиратов будут работать с понедельника до полудня пятницы.

Многие страны испытывают преимущества четырехдневной рабочей недели, чтобы улучшить баланс между работой и личной жизнью. Но Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной в мире, официально внедрившей национальную рабочую неделю, которая короче стандартных пяти дней. Об этом сообщает MY MODERN MET со ссылкой на Emirates News Agency.

Начиная с января 2022 года, в ОАЭ будет введена рабочая неделя продолжительностью четыре с половиной дня, а выходные дни будут начинаться в полдень в пятницу и продолжаться до воскресенья. Изменения также коснутся часов работы: с понедельника по четверг рабочий день теперь будет начинаться в 7:30 утра и заканчиваться в 15:30, а в пятницу - с 7:30 утра до 12:00 дня.

Этот переход также знаменует собой изменение традиционной рабочей недели, принятой в большинстве стран Ближнего Востока. Обычно сотрудники работают с воскресенья по четверг, а пятница и суббота остаются на выходные, что позволяет использовать полный выходной день для соблюдения религиозных обрядов мусульманской молитвы в пятницу.

"Принятие гибкой системы работы позволит ОАЭ быстро реагировать на возникающие изменения и повысит благосостояние на рабочем месте", - говорится в заявлении Эмиратского информационного агентства. "С экономической точки зрения, новая рабочая неделя позволит лучше согласовать ОАЭ с мировыми рынками, отражая стратегический статус страны на карте мировой экономики. Это обеспечит беспрепятственное осуществление финансовых, торговых и экономических операций со странами, которые придерживаются выходных в субботу и воскресенье, способствуя укреплению международных деловых связей и возможностей для тысяч транснациональных компаний базирующихся в ОАЭ".

Кроме того, правительство ОАЭ надеется, что новые длинные выходные будут способствовать балансу между работой и личной жизнью, а также улучшению социального благополучия своих сотрудников. В связи с изменениями пятничные проповеди и молитвы в ОАЭ будут проводиться после 13:15 вместо традиционного полудня. Сотрудники также смогут работать дома по пятницам или изменять свой рабочий график.

В настоящее время изменения касаются только сотрудников федерального правительства, хотя вполне вероятно, что их примеру последуют и предприятия частного сектора. Несколько школ и университетов уже объявили о том, что они изменят свое расписание в соответствии с новой рабочей неделей.

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