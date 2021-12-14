Прямо с занятий силовики забрали преподавательницу журфака БГУ Ксению Мартуль14
- 14.12.2021, 19:27
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Об этом рассказали ее студенты.
14 декабря прямо с занятий силовики забрали преподавательницу журфака БГУ Ксению Мартуль. Об этом рассказали её студенты.
Вскоре после этого милиция перехватила контроль над тг-каналом "Gender_gap". Там появилась традиционная для таких случаев аватарка в виде герба-капусты.
"Гендерный пробел" — небольшой и абсолютно безобидный тг-канал о социальных стереотипах. Там вообще никогда не писали о политике. Если, естественно, не видеть политику в каждом упоминании слова "гендер".
В "покаянном" видео Мартуль сказала, что участвовала в массовых протестах 2020-го. "Задержана за то, что в личной переписке делала пересылки из "экстремистских" телеграмм-каналов", — добавила она.