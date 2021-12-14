Александра Герасименя — спортсменам: Хорошо ли вам спится по ночам? 5 14.12.2021, 19:44

8,342

Александра Герасименя

Глава BSSF прокомментировала приговоры по «делу Тихановского».

Глава BSSF высказалась по поводу приговоров по «делу Тихановского»:

– Цифры, которые сегодня были озвучены в закрытом заседании суда, заставили в очередной раз содрогнуться. Сколько исковерканных судеб жен и детей.. А главное: за что? За то, что они хотели лучшего для нашей страны? За то, что они верили в нас, беларусов, и наше светлое будущее? А чем белорусы им ответили? Правильно, молчанием. А молчаливое согласие — это не толерантность, а трусость!

Я обращаюсь к пособникам режима, в частности к спортсменам, — вам не стыдно? Хорошо ли вам спится по ночам? Вы, содействуя режиму, готовы взять на себя ответственность за жизни людей? Вы готовы быть причастны к насилию над своим народом и преступлению против человечества? Готовы? Тогда будьте готовы и отвечать за это! Сейчас вы — соучастники.

А за каждое преступление есть соответствующее наказание. Все античеловеческие режимы заканчивали плохо! И этому часы уже тикают скорый конец... Тик-так.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».