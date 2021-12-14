В Афганистане началась гиперинфляция 14.12.2021, 20:48

3,224

Национальная валюта рухнула на 53% за четыре месяца.

Афганистан столнулся с резким ускорением продовольственной инфляции на фоне обвала национальной валюты - афгани, - потерявшей 53% к доллару с момента, когда власть в стране захватили боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Как сообщает ТАСС, несколько крупных оптовых магазинов в стране были вынуждены в последние дни прекратить свою работу на фоне роста цен на базовые продукты питания, составившего десятки процентов в считанные недели.

Так, стоившая несколько дней назад 10 афгани (около 7,5 рубля) 200-граммовая буханка хлеба теперь продается за 15 афгани (порядка 11,2 рубля). Стоивший два месяца назад 44 афгани (примерно 33 рубля) килограмм муки теперь продается за 57 афгани (около 42,75 рубля).

Курс доллара, который в августе держался около 80 афгани, достиг 123 афгани под натиском ажиотажного спроса на валюту, сбить который не помогли даже драконовские меры, включая уголовную ответственность за вывоз долларов из страны.

В воскресенье власти остановили работу крупнейшего в Афганистане валютного рынка «Сарай-е Шахзада», расположенного в Кабуле. Причиной было названо чрезмерное скопление людей.

Назначенный талибами на должность заместителя председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи во вторник собрал пресс-конференцию, где объявил национальными предателями тех, кто занимаются контрабандой долларов на фоне обесценения афгани.

«Это национальные предатели, и в случае их ареста с ними будут поступать соответствующим образом. В своих каждодневных операциях афганцам следует пользоваться национальной валютой, контрабанда долларов за рубеж - это преступление», - заявил Ханафи.

Власти Кабула тем временем объявили о заморозке цен на хлеб, обвинив торговцев в манипуляциях в свете подорожания муки и газа.

Палата ремесленников и владельцев магазинов Афганистана по согласованию со столичным муниципалитетом временно установила цену на 200-граммовую буханку хлеба на уровне 15 афгани (около 0,12 доллара), а на 270-граммовую - на уровне 20 афгани (около 0,16 доллара).

Меры предприняты, чтобы «предотвратить перебои в снабжении людей продуктами питания», цитирует ТАСС заявление властей.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».