Политолог: Приговор Тихановскому – уровень страха Лукашенко, его семьи и ближайшего окружения 1 14.12.2021, 20:57

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Дмитрий Болкунец

Народный блогер выйдет на свободу досрочно.

Гомельский областной суд приговорил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с RTVI заявил, что приговор Сергею Тихановскому означает страх Лукашенко перед оппозицией и возможными протестами.

«Этот приговор — месть, наказание и страх. Это месть со стороны Лукашенко за то, что Сергей Тихановский был одним из тех людей, который не побоялся бросить вызов Лукашенко. 18 лет, которые озвучили в качестве меры наказания Сергею Тихановскому, это — уровень страха, который присутствует у Лукашенко, его семьи и ближайшего окружения. Они боятся любых народных инициатив», — считает политолог.

Болкунец отметил, что Тихановский имеет шанс выйти на свободу до того, как закончится его срок.

«Я абсолютно уверен, что Сергей не будет сидеть 18 лет, я уверен, что он выйдет досрочно. То, как долго он проведет в СИЗО, зависит в том числе и от состояния общества белорусского и от внешнего, международного давления на режим» — сказал он.

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