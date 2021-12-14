США требуют освободить Статкевича, Тихановского и более 900 других политзаключенных

США требуют освободить Статкевича, Тихановского и более 900 других политзаключенных12
- 14.12.2021, 21:14
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Вашингтон готовится к расширению санкций против режима Лукашенко.
США осуждают сегодняшние политически мотивированные приговоры белорусским оппозиционным деятелям.
С таким заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Он назвал приговоры, объявленные 14 декабря в Гомеле, «жестокими репрессиями». Сергей Тихановский был осуждён на 18 лет усиленного режима, Николай Статкевич — на 14 лет, Владимир Цыганович и Игорь Лосик получили по 15 лет, Артём Саков и Дмитрий Попов — по 16 лет.
США призывают режим Лукашенко «прекратить преследование представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов». Вашингтон требует немедленного освобождения более 900 политических заключённых. Также он призывает к диалогу властей с демократическими силами и гражданским обществом, к проведению свободных и справедливых выборов под международным наблюдением.
США уже ввели санкции против официального Минска и готовятся к их расширению.