США требуют освободить Статкевича, Тихановского и более 900 других политзаключенных 12 14.12.2021, 21:14

7,808

Вашингтон готовится к расширению санкций против режима Лукашенко.

США осуждают сегодняшние политически мотивированные приговоры белорусским оппозиционным деятелям.

С таким заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Он назвал приговоры, объявленные 14 декабря в Гомеле, «жестокими репрессиями». Сергей Тихановский был осуждён на 18 лет усиленного режима, Николай Статкевич — на 14 лет, Владимир Цыганович и Игорь Лосик получили по 15 лет, Артём Саков и Дмитрий Попов — по 16 лет.

США призывают режим Лукашенко «прекратить преследование представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов». Вашингтон требует немедленного освобождения более 900 политических заключённых. Также он призывает к диалогу властей с демократическими силами и гражданским обществом, к проведению свободных и справедливых выборов под международным наблюдением.

США уже ввели санкции против официального Минска и готовятся к их расширению.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».