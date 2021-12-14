закрыть
14 декабря 2021, вторник, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко заявил о своем страхе перед забастовкой

11
  • 14.12.2021, 21:32
  • 7,236
Лукашенко заявил о своем страхе перед забастовкой

Диктатор опасается, что ему придется в Могилевской области «по улицам с автоматом бегать».

Лукашенко заявил о своем страхе перед забастовкой. Об этом диктатор заявил во время посещения Могилевской области.

«Я не боюсь сказать тут перед своими земляками, что и наша вина есть в том, что произошло в прошлом году. И дело не только в социально-экономическом развитии нашей страны. Дело не только в этом мы просто успокоились и считали, что мы тут выкладываемся, трудимся стараемся, ну не может же быть такого, чтобы кто-то поднялся, вспыхнула какая-то там забастовка или еще что-то. Мы самоуспокоились. Вот чтобы не произошло это и сейчас. Чтоб нам не пришлось опять по улицам с автоматами бегать», – заявил Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч
Взрастим дуриан в своем коллективе!
Взрастим дуриан в своем коллективе! Ирина Халип
Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников