Лукашенко заявил о своем страхе перед забастовкой 11 14.12.2021, 21:32

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Диктатор опасается, что ему придется в Могилевской области «по улицам с автоматом бегать».

Лукашенко заявил о своем страхе перед забастовкой. Об этом диктатор заявил во время посещения Могилевской области.

«Я не боюсь сказать тут перед своими земляками, что и наша вина есть в том, что произошло в прошлом году. И дело не только в социально-экономическом развитии нашей страны. Дело не только в этом мы просто успокоились и считали, что мы тут выкладываемся, трудимся стараемся, ну не может же быть такого, чтобы кто-то поднялся, вспыхнула какая-то там забастовка или еще что-то. Мы самоуспокоились. Вот чтобы не произошло это и сейчас. Чтоб нам не пришлось опять по улицам с автоматами бегать», – заявил Лукашенко.

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