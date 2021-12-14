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Президент Польши: Я впечатлен смелостью белорусок и белорусов

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  • 14.12.2021, 21:55
  • 8,398
Президент Польши: Я впечатлен смелостью белорусок и белорусов
Анджей Дуда

Анджей Дуда отреагировал на незаконные приговоры белорусским лидерам.

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на приговор шести белорусским политзаключенным, в том числе Сергею Тихановскому (приговорён к 18 годам заключения).

«Выражаю солидарность со всеми политзаключенными режима Лукашенко — в том числе с осужденными сегодня в рамках показательного процесса Сергея Тихановского, — написал он в Twitter по-белорусски. — Я впечатлен смелостью белорусок и белорусов, борьба которых напоминает нашу борьбу с коммунистическим режимом».

Приговоры Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу (14 лет), Владимиру Цыгановичу и Игорю Лосику (по 15 лет), Артёму Сакову и Дмитрию Попову (по 16 лет заключения) осудили ЕС и США.

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