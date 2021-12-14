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Якуб Кульганек: Лукашенко — маленький напуганный мальчик

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  • 14.12.2021, 22:02
  • 9,354
Якуб Кульганек: Лукашенко — маленький напуганный мальчик
Якуб Кульганек

Экс-глава МИД Чехии отреагировали на сегодняшнее судилище над Статкевичем и Тихановским.

«Посмотрим правде в глаза, приговор мужу Тихановской к 18 годам тюрьмы делает Лукашенко похожим на маленького напуганного мальчика. Этот и другие суровые тюремные приговоры вызывают презрение. Евросоюз должен начать работу над дальнейшими санкциями», — Якуб Кульганек Twitter), чешский политик, бывший министр иностранных дел.

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