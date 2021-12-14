Значит, распад! 14 Александр Немец

14.12.2021, 22:23

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«Предстоящий распад России» перестал теперь быть всего-навсего «вероятностью».

В первые дни декабря произошли два важных события – в Вильнюсе и в Москве. Во-первых, в Вильнюсе в ходе ФСР состоялась дискуссия Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского относительно "грядущих судеб России", с упором на "что важнее: обретение демократии или сохранение территории?". И впервые (насколько я знаю) Михаил Ходорковский открыто заявил, что в ряде регионов РФ накопился серьезный "потенциал распада", то есть сформировалось открытое желание местного населения и местных элит выйти из состава России и превратиться в независимые государства. "Очевидно, что конфликты на Северном Кавказе накапливаются, конфликты в Татарстане и Башкортостане накапливаются, конфликты в Якутии накапливаются, и все это может (скоро) рвануть..."

И уже неважно, как сам Ходорковский относится к надвигающемуся распаду, позитивно или негативно. Слово сказано, и это главное.

Во-вторых, режиссер Александр Сокуров в лицо Путину, на публике, заявил – неслыханная смелость! – что в России все разваливается, а точнее уже развалилась, и ряд регионов, главным образом, кавказских, но не только кавказских, ненавидят Москву и мечтает выйти из России. "И пусть выходят, не жалко!"

Очевидно, эти события произошли в первые десять дней декабря не случайно: шило наконец вылезло из мешка. Если попроще, вся та гниль которая много лет копилась внутри "румяного яблочка России", выступила наконец наружу. О предстоящем, причем довольно скором, распаде РФ открыто заговорили авторитетные люди. И Ходорковский и Сакуров безусловно проходят по этой категории, и оба знают что говорят.

Сюда же можно отнести недавнюю, в конце ноября, попытку бунта против "центра" госсовета (парламента) Татарстана, отказавшегося, несмотря на давление Москвы, переменить титул своего лидера с "президента" на "губернатора". Может быть, это было связано с публикацией в Турции, с ведома Эрдогана, "карты тюркского мира", включающего тюркоязычные Татарстан, Башкортостан и Якутию? Кстати именно в Казани имели место самые серьезные акции протеста против введения QR-кодов. Символично!

В любом случае, я считаю, "предстоящий распад России" перестал теперь быть всего-навсего "вероятностью", о которой постоянно говорили и писали лишь владеющие этой темой исследователи, включающего вашего покорного слугу. Теперь распад России превратился в "близкую политическую реальность".

Безусловно, рывок к "политически необратимой точке" национальные республики в составе РФ совершили за последние два года, в процессе пандемии.

Несколько дней назад опальный демограф Алексей Ракша, в связи с проводимой сейчас общероссийской переписью, оценил нынешнюю численность постоянного населения РФ в 142,3 миллиона человек. Сюда не входят несколько миллионов мигрантов, прибывших в РФ для работы "вахтовым методом" на срок менее одного года. И это было, тоже по оценке демографа Ракши, существенно меньше, чем два года назад – что-нибудь на два миллиона человек меньше.

Что самое неприятное, этот негативный процесс продлится, очевидно, еще несколько лет, поскольку даже на Западе комплекс эффективных мер против коронавируса еще не создан! А в России, Африке, Южноазиатском субконтиненте пандемия приняла особо уродливые формы.

"Ползучая депопуляция" 2016-2019 годов в России превратилась в 2020-21 годах в ускоренную депопуляцию. Большая часть российских регионов относится к этой катастрофе тупо-безразлично – "пропадать так пропадать". Но национальные республики воспринимают демографическую катастрофу по-другому. Они не хотят умирать, они хотят выжить, а это им видится только вне РФ.

Эти же республики – в первую очередь, Татарстан, Башкортостан, Якутия – больше не хотят терпеть грабежа со стороны Москвы, не хотят каждый год передавать Москве, в виде налоговых трансфертов, существенную часть своего ВВП. Сейчас, в бедственных социально-экономических и демографических условиях, это становится особенно актуальным.

Что касается национальных республик Северного Кавказа, то они являются не "донорами", а получателями федеральной помощи, и здесь ситуация чуточку сложнее. Но и здесь люто ненавидят Москву, поскольку основная часть населения живет в страшной нищете, а вся "федеральная помощь" достается очень узкой местной "элите" (если можно называть элитой откровенных бандитов). "Без Москвы будет лучше!" – такая точка зрения становится превалирующей на Северном Кавказе.

Словом распад придвинулся вплотную. Понимает ли это Путин с подельниками? Прекрасно понимают. Именно поэтому Путин так истерично реагировал на слова Сокурова. Что еще важнее, "кремлевские" стараются предотвратить, "опередить" распад России, естественно, собственными "фирменными" подлыми методами.

Вы, конечно, уже поняли, что речь идет о готовящейся агрессии против Украины и о предстоящем аншлюсе Беларуси. И, разумеется, эти подлые проекты не предотвратят и даже не замедлят распада России. Просто будет больше крови.

Наконец, самое главное: понимают ли все это в Вашингтоне? Понимают ли там, что именно здесь "Кощеева игла" путинского режима? Достаточно протянуть руку и сломать ее. Острая нехватка интеллекта в Вашингтоне – это, конечно, самая большая проблема из всех нынешних проблем.

Александр Немец, kasparov.ru

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